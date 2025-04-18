İklim Dostu Kentler İçin Bitki Rehberleri Protokolü - Son Dakika
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İklim Dostu Kentler İçin Bitki Rehberleri Protokolü

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Bakan Yardımcısı Varank, iklim dostu kentler için bitki rehberleri protokolünü tanıttı.

18.04.2025 15:02
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Bitki Rehberleri Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı yapıldı

Bakan Yardımcısı Varank: "Bakanlık olarak iklim dostu kentlerin inşasında tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitki Rehberleri Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı yapıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Bakanlık olarak iklim dostu kentlerin inşasında akademik bilgiyle uygulama pratiğini birleştiren, sürdürülebilirlik ilkesini temel alan tüm çalışmalara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu rehberin hazırlanmasında üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin üstlendiği rol, bilim ve kamu iş birliğinin ne kadar kıymetli ve işlevsel bir düzeye ulaştığını açıkça göstermektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Humayun Salonu'nda Bitki Rehberleri Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı yapıldı. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün ve çok sayıda davetli katıldı. Program protokol konuşmaları ile başladı.

81 ilde Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Projesi'ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü hayata geçiriyor. Proje neticesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel odunsu bitki örtüleri inceleniyor. İklim ve ekolojik özelliklere göre illerin bitki varlığı kayıt altına alınıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var'ın başkanlığındaki teknik ekipte 24 üniversiteden, 26'sı profesör 55 uzman yer alıyor. 81 il için özel olarak hazırlanan bitki rehberleriyle yerel koşullara uygun ve kent kimliğini destekleyecek bitki türleri öneriliyor. 22 kitabın yazım aşamasının tamamlandığı proje kapsamında toplamda 81 kitaplık bir seri ortaya çıkacak. Bakanlık, ilk etapta, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri'ni hazırladı. Kalan 5 coğrafi bölgenin rehberlerinin bu yıl içinde tamamlanmasına ilişkin protokol imzalandı. 81 ilin doğal bitki rehberi 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Protokol konuşmalarının ardından YTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var bir sunum gerçekleştirdi. Program sonunda ise imzalar atılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Şehirlerimizin çevresel direnci güçlendirilecektir"

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Kent dediğimizde yalnızca binalar, yollar, köprüler ya da ulaşım ağları akla gelmemelidir. Kent aynı zamanda bir kültür, hafıza, kimlik ve yaşam biçimidir. Her kentin kendine özgü ruhu, tarihsel birikimi, insanlarıyla kurduğu eşsiz bağı vardır. İşte bu kimlik ve ruh çoğu zaman o kentin siluetinde, sokaklarında, meydanlarında ve en çok da doğal dokusunda kendini gösterir. Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje, kent estetiğiyle ekolojik uyumu buluşturan son derece anlamlı bir çalışmadır. Her biri bilimsel esaslara göre özenle seçilmiş odunsu bitkiler sayesinde hem karbon tutulumunun artırılması sağlanacak hem de şehirlerimizin çevresel direnci güçlendirilecektir. Aynı zamanda bu bitkilerin doğru ve yerel koşullara uygun şekilde seçilmesi sayesinde su tasarrufu sağlanacak, kent ekosistemleri desteklenecek ve görsel olarak güçlü bir peyzaj dokusu oluşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak iklim dostu kentlerin inşasında tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz"

İklim değişikliğine uyum sağlamanın önemine değinen Bakan Yardımcısı Varank, "İklim değişikliğine uyum sağlamak, yalnızca bugünün sorunlarını çözmek değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşam hakkını korumak anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, teknik uzmanların ve vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi de çok önemlidir. Bakanlık olarak iklim dostu kentlerin inşasında akademik bilgiyle uygulama pratiğini birleştiren, sürdürülebilirlik ilkesini temel alan tüm çalışmalara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu rehberin hazırlanmasında üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin üstlendiği rol, bilim ve kamu iş birliğinin ne kadar kıymetli ve işlevsel bir düzeye ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu rehber sayesinde; kentlerimizin doğal yaşamına uygun, su ihtiyacı düşük, karbon tutma kapasitesi yüksek ve aynı zamanda estetik değeri bulunan bitki türlerinin seçilmesi kolaylaşacaktır. Ülkemizin iklim değişikliğine uyum stratejisine doğrudan katkı sağlayacak ve yerelde alınan kararların ulusal hedeflerle bütünleşmesine zemin oluşturacaktır. Şehirlerin marka değeri, yalnızca teknolojik gelişmişlik ya da altyapı kalitesiyle değil, aynı zamanda sahip oldukları yeşil alanlarla, sürdürülebilirlik vizyonlarıyla ve doğayla kurdukları sağlıklı ilişkiyle ölçülmektedir" şeklinde konuştu.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün ise, " Riyad'daki COP16, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu toplantısında Bakanımız Murat Kurum'un dünya kamuoyuyla paylaştığı Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji Eylem Planımız vardı. O eylem planının çok önemli hedeflerinden biri de bu bitki rehberlerinin 2025 yılı itibariyle bütün şehirler için tamamlanıp herkesin hizmetine sunulacak olması hedefiydi. İşte bugün o sözün arkasını doldurduk. Bugün bu sözleşmeyi başlatıyor ve yıl sonuna kadar Türkiye'nin bütün illeri için bu rehberi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra artık o rehber doğrultusunda şehir peyzajlarında doğa uyumlu kurakçıl su tüketmeyen ve o şehrin gerçekten kimliğini yansıtan nitelikli bitkilerini peyzajlarda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İklim Dostu Kentler İçin Bitki Rehberleri Protokolü - Son Dakika

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