İlim Yayma Ödüllerinin 4.'sünün lansmanı İstanbul'da yapıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan:

"Bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz"

İlim Yayma Ödülleri kapsamında toplamda 9 milyon lira ödül verileceği öğrenildi

İSTANBUL - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri'nin lansmanı yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz" dedi.

İlki 2019'da gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin 4'üncüsü için Beşiktaş'ta bir otelde lansman yapıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülü Komisyon Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile birçok medya temsilcisi katıldı. İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş de lansmanın davetlileri arasındaydı. Törende 'Büyük Ödül' olarak 5 milyon TL, 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri' ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde ise 2'şer milyon TL ödül verileceği öğrenildi. Törenle ilgili bir konuşma yapan Erdoğan, akademisyenlerin "Mühendislik", "Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" alanındaki ödüller için İlim Yayma Ödülleri web sitesi üzerinden dijital başvurularının 16 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandığını anlattı.

"Akademisyenlerin İlim Yayma Ödülleri web sitesi üzerinden dijital olarak başvurularını kabul etmeye başladık"

2019 yılında verilmeye başlanan ödüllerin 3 kategoriden oluştuğunu belirten İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödüllerinin dördüncüsü için bir aradayız. İnşallah üç ödüldeki tecrübe ve başarı bizleri dördüncü ödülle ilgili gerçekten daha da heyecanlandırıyor. Özellikle başvuruların 16 Mayıs itibariyle açıldığını, mühendislik, doğal sağlık bilimleri ve sosyal bilimler ödülüne aday olmak isteyen akademisyenlerin İlim Yayma Ödülleri web sitesi üzerinden dijital olarak başvurularını kabul etmeye başladık. Dolayısıyla sizler aracılığıyla bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz. Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği için çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra verildiği için ne kadar çok aday olur veya aday gösterilirse ödül sahiplerimizin de düzeyi o kadar artacak demektir. Bu bakımdan az önce söylediğim iki ödül, yani 2 milyonluk ödülümüz olan Mühendislik, Doğal Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler ödüllerimiz için başvuru süreci açılmıştır. Sizlerin aracılığıyla bütün araştırmacı ve akademisyenlerimizin bu yarışmaya aday olabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. 5 milyon liralık büyük ödülümüz içinse özellikle rektörlerimiz aday göstermek suretiyle ödüle aday kişiler belirleniyor. Ödül komisyonumuz rektörlüklerimizi ziyaret etti. Türkiye'deki bütün akademisyenlerimize mektup göndermek suretiyle bu süreci tanıttılar. Yine sizler aracılığıyla üniversite rektörlerimizin, organize sanayi bölgesi başkanlarının ve onur kurulu üyelerimizin büyük ödüle aday göstermelerini hatırlatmış oluyoruz" diye konuştu.

"İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin en büyük akademik ödülü"

İlim Yayma Ödüllerinin Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Veriliş şekli itibariyle, başvuru alması itibariyle, değerlendirme süreçlerinin detaylı olması, incelikleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Çok özgün bir akademik ödül. Türkiye'de İlim Yayma olarak hem cemiyet hem vakıf olarak 75 yıla yaklaşan tarihimizde binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs, barınma, proje destekleriyle destek olmuş, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş, eğitimin çınarı olan Türkiye'de İlim Yayma'nın gerçekten yakışır projesi, Türkiye'nin en büyük ödülleri. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi öngörüyoruz, hedefliyoruz. Diğer taraftan da bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzeti gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli çok önemli yolu seçmelerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"74 yılı geride bırakıyoruz"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise, "İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsüne hazırlık yapıyoruz. Burada benim en çok önemsediğim şey, biz 1951 kuruluşlu bir sivil toplum kuruluşuyuz. Baba ocağıyız, bizden neşet etmiş, bizden doğmuş bir sürü sivil toplum kuruluşu bize onur veriyor, gurur veriyor. Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 185'in üstündeki şubelerimizle, 100'ün üstündeki gençlik merkezlerimizle her türlü gayretlerimizle, çabamızla 74 yılı geride bırakıyoruz inşallah 11 Ekim'de. Önümüzdeki süreç içinde de, 2025-2026, 11 Ekim'de başlayıp, 11 Ekim'de sona erecek olan 75 yılımızda da böyle güzel bir çalışmanın içinde de birlikte olmak bizim için şeref verici. Bu konuda en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi şahsen, kanaatimce insan kaynaklarının zenginliği, çeşitliliği baskı altına alınmış, öğretilmiş çaresizliklerin sınırladığı zihinlerin özgürlüğü tatması, bilimsel çalışmaların yaygınlaşması, bilimsel çalışmaların rehberliğinde, bilim adamların rehberliğinde ülkemizin değişik alanlarda, farklı alanlarda yürüyüşünün şahlanışa geçmesi beklentimizdir" şeklinde konuştu.

"31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek"

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, verilen ödüllerin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, "Biz, "Sosyal Bilimler", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ve "Büyük Ödül" olmak üzere 3 ödül veriyoruz. Dünyamızda yaşadığımız sorunlara evrensel düzeyde çözüm getirmiş akademisyenlerimizin İlim Yayma Ödülleri'ne aday olması ya da aday gösterilmesini istiyoruz. Rektörlerimize yoğun ziyaretler gerçekleştirerek bu hususta desteklerini istedik" dedi.

Başvuru sürecinin 31 Temmuz'a kadar sürdüğünü söyleyen Sarısoy, basın mensuplarından ödüllerin özellikle akademik dünyada ve gençler arasında tanınmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade ederek, "Bu sene gerçekleştireceğimiz dördüncü ödülde de gerçekten akademide bilinirlik anlamında belirli bir seviye ulaşmış olacağız. Biz bu ödülleri bilimin evrenselliği ilkesine göre yönetiyoruz. İnşallah basın mensuplarımızın vasıtasıyla bu ödüller daha geniş kitlelere ulaşacaktır" diye konuştu.