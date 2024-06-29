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İş adamı Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Can Kıraç, Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye siyaset, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören iş adamı Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Can Kıraç'ın kardeşi İnan Kıraç, yeğeni İpek Kıraç, Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hasan Cemal, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray kulübünün eski başkanlarından Faruk Süren, tarihçi İlber Ortaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, iş adamı Rahmi Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bedrettin Dalan, iş kadını Güler Sabancı, iş adamı Ali Koç ve iş adamı Aydın Doğan, iş adamı İlhan Kesici, Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, iş adamı Alp Yalman, iş adamı Ergün Gürsoy katıldı.

"Türkiye çok önemli bir entelektüelini kaybetti"

Yeri kolay kolay dolmayacak bir büyüğünü kaybettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hepimizin başı sağ olsun. Koç ailesinde çok önemli görevler üstlendi. Türkiye çok önemli bir entelektüelini kaybetti. Yeri kolay kolay dolmayacak bir büyüğümüzü kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeye kattıklarını saygı ve minnetle hatırlıyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Can Kıraç, Türk sanayisinin duayen yöneticilerinden ve çok özel bir insan. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği önemli insanlardan biri. Ürettikleri bu ülkeye kattıklarını saygı ve minnetle hatırlıyoruz. Hizmetlerinden ötürü kendisini de minnetle anacağız. Yakınlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Galatasaray için çok önemli bir kişiliği var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Can Abi'yi kaybettik. Galatasaray için çok önemli bir kişiliği var. Duayen abilerimizden birisiydi, her zaman eksikliğini hissedeceğiz. Mekanı cennet olsun. Geride kalan ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Kıraç, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanlığına defnedildi.