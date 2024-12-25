İsmet İnönü 51. Yılında Anıldı

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İsmet İnönü, ölümünün 51. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 51. yılında Anıtkabir'de anıldı.

Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 51. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Aslanlı yoldan gelerek başlanan törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Anma törenine Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, TBMM Başkanı'nın temsilcisi, Genel Kurmay Başkanlığı temsilcisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve aile yakınları katıldı.