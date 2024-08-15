İstanbul'da öğrenci yurtlarında ücretsiz kalan emekliler boğaz turu yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da öğrenci yurtlarında ücretsiz kalan emekliler boğaz turu yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul'da boğaz turu yaptı. Emekliler daha sonra tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek.

15.08.2024 10:23
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İstanbul'da öğrenci yurtlarında ücretsiz kalan emekliler boğaz turu yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanan emekli vatandaşlar boğaz turu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul'da boğaz turu yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte emekliler boğazın tadını çıkardı. Emekliler daha sonra tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek.

"5 devre halinde emeklilerimizi ağırladık"

SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş," 2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerime yönelik faaliyetlerin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza verildi. Gençlikspor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız mutabakat sonucunda emeklilerimize Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul'un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul'un incisi boğazımızı gezecekler" diye konuştu.

Nevşehir'den gelen emekli Necati Olmuş, " Cenab-ı Allah'ın izniyle İstanbul'a geldik. Cumhurbaşkanımızdan, bu seyahatleri ayarlayan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Sabah kahvaltımız, akşam yemeğimiz veriliyor, çok rahatız, gezdiriyorlar. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da öğrenci yurtlarında ücretsiz kalan emekliler boğaz turu yaptı - Son Dakika

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