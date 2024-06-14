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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün için bin 608 sefer düzenleneceği belirtilirken, 262 bin 878 yolcu bu seferlerde seyahat etmiş olacak.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, 2023- 2024 eğitim öğretimin yılının da sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.

İstanbul Havalimanı'ndan bin 608 sefer yapılacak

Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nda uçuş ve yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bin 608 uçuş gerçekleşmesi ve 262 bin 878 yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor. İstanbul'daki bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen de ise toplam 743 sefer yapılması ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Havayolu şirketleri ek seferler koydu

Kurban bayramı tatili dolayısıyla Pegasus Havayolları, 14-24 Haziran tarihleri arasında 97 ek sefer planladı. Söz konusu tarihler arasında planlanan ek seferlerin 64 iç hat, Kıbrıs'a 28, İtalya'ya 4 ve Kuveyt tek ek sefer düzenlenecek. Bayram nedeniyle iç hatlarda yolcu yoğunluğunun yaşandığı uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu. Kıbrıs uçuşlarındaki yoğunluk nedeniyle havayolu şirketi Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir Havalimanlarından ek seferler planladı. Yurt dışı uçuş noktalarında ise en çok yoğunluk yaşanan ülke ise İtalya oldu.

"Memlekete senede bir kez gidiyorum"

Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Yunus Emre Çapacı, "Bileti bir ay önceden almıştım, bu yüzden bilet bulmakta zorluk yaşamadım. Bayramı köyde geçirmeyi planlıyorum. Memlekete senede bir kez gittiğim için oraları çok özledim. 9 günlük bayram tatilini köyümde değerlendirip İstanbul'a geri döneceğim. Bayramda herkes mutlu olsun, herkesin yüzü gülsün" dedi.

"Bayram tatilinden sonra işimin başına geri döneceğim"

Yolculardan Hasan Yıldız ise, "Bayramda ibadetlerimizi yerine getireceğiz, kurbanımızı keseceğiz. Bayram tatilinden sonra işimin başına geri döneceğim. Kazasız belasız bir bayram diliyorum. Türk milletinin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.