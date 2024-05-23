İyilik Ödülü sahibi Seferoğlu: "Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız" - Son Dakika
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İyilik Ödülü sahibi Seferoğlu: "Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız"

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Ahmet Seferoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nde 'İyilik Ödülü'nün sahibi oldu. Seferoğlu, Kayseri'de bin 510 caminin elektrik enerjisini karşılamak için güneş panelleri kurdu ve camilerin 30 yıl boyunca ücretsiz elektrik ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı. Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklenerek ödüllendirildi.

23.05.2024 10:28
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İyilik Ödülü sahibi Seferoğlu: "Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız"

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nde "İyilik Ödülü"nün sahibi olan Ahmet Seferoğlu, "Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız" dedi.

Güneş paneli üreten bir firmanın sahibi olan Ahmet Seferoğlu, Kayseri'de bin 510 caminin elektrik enerjisini karşılamak için devletten tahsis edilen bir araziye güneş panelleri kurdu. Seferoğlu, yaptığı faaliyetlerle Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nde "İyilik Ödülü"ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Seferoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında sadaka-ı cariye olması amacıyla Kayseri'deki camilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

"Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız"

Kayseri'deki camilerin aboneliklerini il müftülüğü adına topladıklarını söyleyen Seferoğlu, "Daha sonra devletten bir arazi tahsis ettik. O arazi üzerine kurduğumuz güneş elektrik tesisi ile Kayseri'deki bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız. Yaptığımız tesisi diyanete bağışladık. Tesis diyanetin oldu. Allah'ın bize verdiği lütuf ile güneşten elektriği üretiyoruz. Camilerde tükettiğimiz elektrik ile mahsuplaşıyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın elinden de ödül almak övünç kaynağı"

Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konu başlıklarına dikkati çeken Seferoğlu, şunları kaydetti:

"Sadaka-i cariye olarak ailemin adına yapmak istediğim bir hayırdı. Bunu Diyanet İşleri Başkanımıza açıkladığımızda çok beğendi. Hızlı da bize destek verdi. Dedi ki 'Bir şartım var. Bu bir iyilik projesi. Bunu herkese anlatırsak ben varım' dedi. Ben aileme söz vermiştim projenin bir övünç kaynağı olmayacağı şeklinde. Diyanet İşleri Başkanımızın 'Biz böyle bir projeyi topluma anlatmalıyız ki herkese örnek olmalıyız' deyince onu da kıramadık. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu projeyi başından sonuna kadar çok destekledi. Her aşamada bize ödül verdi. Temel atmasına ve açılışına geldi. İyilik olarak Türkiye'de ön plana çıkardı. Son olarak da Cumhurbaşkanımızın elinden de böyle bir ödül almak övünç kaynağı.

İyilik Ödülü sahibi Seferoğlu: "Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız"
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İyilik Ödülü sahibi Seferoğlu: 'Bin 510 caminin 30 yıl süreyle elektriğini ücretsiz olarak karşılayacağız' - Son Dakika

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