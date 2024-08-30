İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Genel

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıldönümü coşkusuna ortak oldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.

30.08.2024 22:50
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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İZMİR - İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıldönümü coşkusuna ortak oldu.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi geçit töreni gerçekleşti. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Ardından Maliye Yüzbaşı Yusuf Eldemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Eldemir konuşmasında, "Öylesine umutsuz görülen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak, 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığı altında Türk Kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı ağlatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'ta gelindiğine düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etti. Bu zafer ile düşmana son darbe de vuruldu. Ardından icra dilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'de denize döküldü" ifadelerine yer verdi.

Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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