İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı - Son Dakika
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İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası hazırlanan acil eylem planını duyurdu. Vatandaşları destek vermeye davet etti.

08.10.2024 03:24  Güncelleme: 03:32
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İzmir Körfezi'ni kurtaracak acil eylem planı hazır

Bakan Yardımcısı Varank: "İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye davet ediyoruz"

İZMİR - İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirliliğin ardından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu bir kez daha toplanırken, kamuoyuna duyurulacak eylem planı öncesi açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Yapılacak tüm çalışmalara, sadece bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz" dedi.

İzmir Körfezi'nde son aylarda yaşanan toplu balık ölümleri ve kirlilik sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un da talimatıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu oluşturmuştu. 35 akademisyenin bir araya geldiği bilim kurulu, toplantılar ve körfezdeki denetimlerin ardından İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planını hazırladı.

Körfez'in hayatını kurtaracak acil eylem planının açıklanması öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir İktisat Kongre Binasından açıklamalarda bulundu.

"Bilim kurulu üyelerimizce acil eylem planı hazırlandı"

Bakan Yardımcısı Varank, bilim kurulunun 3 alt çalışma grubuna ayrıldığını ifade etti. Varank, "Bilim kurulumuzca yapılan tespitlerde; başta atık su alt yapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre ve mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, körfeze bulaşan derelerde husuvat kontrolü ve temizlik çalışmaları yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi'nde izleme alanının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. İzmir Körfezi'nin ekosisteminin daha iyi anlaşılması, dip yapısında tarama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bugüne kadar İzmir Körfezi'ne göre yürütülen çalışmalarda ele alınan verilerin değerlendirilerek ayrıntılı araştırma ve değerlendirilmelerin yapılması hususları da belirtilmiştir. İzmir Körfezi'ni kendi haline terk etmemek için bölgede yaşanılan çevresel olumsuzlara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle, bilim kurulu üyelerimizce acil eylem planı hazırlanmıştır" dedi.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, elde edilen sonuçların sürekli kamuoyuyla paylaşılacağını ifade ederek, "Planın uygulanması noktasında, bakanlığımız koordinesinde, büyükşehir belediyesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek ve kaybedilecek ilerlemeler, düzenli denetimler ve yapılacak toplantılarla izlenecektir. Elde edilecek sonuçları da değerli İzmir halkı ve tüm kamuoyuyla paylaşacağımız ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"İzmir'de yaşayan, İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, son olarak şöyle devam etti:

"Yapılacak tüm çalışmalara sadece bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan, İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz. İzmir Körfezi Eylem Planı bakanlığımız koordinesinde, tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamayan alınacak, 'Mavi Bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşılana kadarda devam edecektir."

Açıklamaya ayrıca bilim kurulu üyeleri, bakanlık yetkilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı - Son Dakika

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