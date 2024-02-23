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Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı, başkentte kutlandı

ANKARA - Japonya İmparatoru Naruhito'nun 64'üncü doğum günü ve Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeğin de katıldığı resepsiyonla kutlandı.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun 64'üncü doğum günü ve Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü, Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bir otelde düzenlenen etkinlikte, misafirlere Türk ve Japon kültürlerinden müzik dinletisi sunuldu, Japonya'ya ait ürünler misafirlere tanıtıldı. Japon ve Türk ilişkilerine dair hazırlanan kısa filmin ardından Büyükelçi Katsumata ve Bakan Şimşek'in açılış konuşmalarıyla başladı. Katsumata konuşmasına, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Japonya'nın bölgenin bir an önce önce toparlanması için kesintisiz destek sağladığını belirtti.

'Japonya ve Türkiye işbirliğinin gelişme zamanı geldi'

Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini vurgulayan Katsumata, "Karşılıklı güvene dayalı olarak ve ilişkilerimizin yüzüncü yılında stratejik ortaklar olarak, Japonya ve Türkiye'nin ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin gelişme zamanı gelmiştir. Japonya Dışişleri Bakanı Sayın Kamikawa geçen ay Ankara'yı ziyaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile görüştü. Bu görüşmelerde, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Ukrayna Krizi gibi uluslararası meselelerde Türkiye'nin rolünün önemine dikkat çekti ve bu meselelerin ele alınmasında yakın çalışmaya devam etme konusunda karşılıklı olarak mutabık kalındı. Mağdur halklar ve çocuklara insani yardım, birlikte çalışmamız gereken en acil konudur. Aynı zamanda iş birliğimizin Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine, Orta Asya ve Afrika gibi üçüncü ülkelerin kalkınmasına doğru genişlemesi de beklenmektedir. İkili ilişkilerin gelişimine ve küresel paradigma değişimine bağlı olarak, iş birliği alanlarımız, geleneksel altyapılar ve üretimden afet yönetimi, sağlık, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerjiler ve benzeri alanlara doğru genişlemektedir. Denizcilik ve uzay konuları da gündemimizde yer almaktadır" dedi.

'Japonya'ya da Türk yatırımlarını bekliyoruz'

Katsumata, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye, kaliteli insan kaynakları ve çok taraflı pazar erişimiyle cazip bir iş ortağı olmuştur. Japon şirketlerinin en önemli yaklaşımlarından biri; Avrupa Birliği ve diğer büyük pazarlara tedarik edilen yüksek değerli mal ve hizmetleri üretmek üzere Türkiye'de üretim üsleri kurmaktır. Japonya'nın bu kaliteli yatırım ve iş modelinin; ihracat performansı, teknoloji transferi ve yerel çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi açısından Türk ekonomisi ve toplumu üzerinde eşit derecede olumlu bir etki yarattığının altını çizmek isterim. Bu adil ve eşit bir ortaklıktır. Pazara erişim, adil rekabet, iş ve ticaret kuralları gibi konuları geniş bir şekilde kapsayan ve müzakereleri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın kazan-kazan ortaklığını ve küresel standardı teşvik etmenin yolunu açacağına inanıyorum. Sadece Japonya'dan Türkiye'ye yatırım değil, aynı zamanda Asya'da ekonomik ve parasal bir merkez olan Japonya'ya da Türk yatırımını bekliyoruz."

'Japon yatırımcıların daha görünür olmasını istiyoruz'

Bakan Şimşek ise İmparator Naruhito'nun doğum gününü kutladığını ve iki ülkenin ilişkilerinin 100 yıldan daha uzağa dayandığını belirterek, "Eminim birçoğunuz aramızdaki güçlü bağları pekiştiren 1890 Ertuğrul faciasını biliyorsunuzdur. Japonya da her zaman yanımızda oldu. Türkiye'nin 1999 ve 2023 depremleriyle sarsıldığı dönemde Japonların dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız.2013'ten bu yana ilişkilerimiz stratejik bir ortaklığa dönüştü ve siyasi ve ticari bağlarımızı derinleştirmemize ve genişletmemize yardımcı oldu. Mükemmel siyasi ilişkilerimiz var. Ticaret ve yatırımlarda da büyük bir potansiyel var. Türkiye ekonomik programını uyguladıkça ve uzun vadeli potansiyelini geliştirdikçe Japon yatırımcıların daha görünür olmasını bekliyoruz. Ayrıca Japonya ile üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak istiyoruz" diye konuştu. Şimşek, ayrıca Japonya ve Türkiye arasındaki; kültürel, sanatsal ve eğitimsel iş birliklerinin de güçlendiğine işaret ederek, Türk- Japon Üniversitesi'nin dünya standartlarında araştırma olanakları sunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine özel bir pasta kesildi. Ayrıca düzenlenen resepsiyona, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.