Kemikli Rampaları\'nda Dönüş Yoğunluğu

Kemikli Rampaları'nda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

Sıcak havadan dolayı bir çok araç hararet yapınca arızalandı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşların evlerine dönüşü sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda İstanbul istikametine trafik yoğunluğu akıcı bir şekilde devam ediyor. Karabük-Gerede bağlantı noktası D-100 kara yolunun 1325 rakımlı İstanbul yönünde yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştururken, hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği ve uzun süredir yollarda olan bazı araçlar ise hararet yaparak arıza yaptı. Emniyet Şeridine çeken bir çok araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

Zaman zaman trafiğin durma noktalarına geldiği uzun araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.