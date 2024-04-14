Konteyner evlendirme dairesinde 800 depremzede çift dünya evine girdi
Konteyner evlendirme dairesinde dünya evine giren damat, "İçimiz buruk çünkü konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik"
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 afetzede çift, konteyner da hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası Hatay'da resmi kurumlar işlevini yapamayacak duruma gelmişti. Damat ve gelinlerin hayatlarını birleştirdiği evlendirme dairesiyse Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan konteyner oldu. Depremden 3 ay sonra hizmet vermeye başlayan konteyner evlendirme dairesinde ilk nikah başvuruları 6 Mayıs 2023 tarihinde alınmaya başladı. Geride kalan süreçte yaklaşık 800 çift, konteynır evlendirme dairesinde dünya evine girdi.
"6 Şubatta depremlerinde beraber çalıştığım 2 nikah memuru arkadaşımı enkazın altında kalarak kaybettik"
Asrın felaketinde 2 nikah memuru arkadaşını kaybeden nikah memuru Niyazi Yalçın, "Beraber çalıştığım 2 nikah memuru arkadaşımı enkazın altında kalarak kaybettik. Onlar benim mesai arkadaşlarımdı. Çok üzücü bir durumdu. Belediye olarak yaklaşık 50 personelimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.
"6 Mayıs'tan bugüne kadar yaklaşık 800 çift dünya evine girdi"
Depremden 3 ay sonra konteyner da evlendirme dairesinde hizmete başladıklarını ifade eden nikah memuru Niyazi Yalçın, "6 Şubat depreminden 3 ay sonra ilk nikah başvurularını 6 Mayısta almaya başladık. O tarihten bu yana kadar yaklaşık 800 nikah işlemini gerçekleştirdik. Evli çiftler üzüntülü şekilde bakıyordu. Çünkü kimi ailesini veya kardeşini kaybetmiş insanlardı ama hayatın devam edeceğini ve bir yerden tekrar başlanması gerektiğini düşünerek nikah yaptılar. Evlilikle tekrar bir yuva kurmanın ve aile olmanın ne kadarda buruk olsa üzüntülü bir şekilde başvurular yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.
"Konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik"
Konteyner evlendirme dairesinde dünya evine giren Mehmet Nafi Gencer, "İçimiz buruk çünkü konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen buna da şükür diyorum. Hayat bir şekilde devam ediyor. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Çok fazla aile kaybediyoruz. Bizde bir aile kurmanın vaktinin geldiğini düşündük. Hayat bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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