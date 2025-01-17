Korkuteli-Elmalı Yolu Açılıyor - Son Dakika
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Korkuteli-Elmalı Yolu Açılıyor

Korkuteli-Elmalı Yolu, yarın hizmete giriyor, seyahat süresi 46'dan 25 dakikaya iniyor.

17.01.2025 20:31
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Korkuteli- Elmalı yolu yarın hizmete açılıyor

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı Yolu'nun yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı Yolu'nun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, " Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısı sağlandı

Yol kapsamında 30 metrelik Öküzgözü-1 ve 35 metrelik Öküzgözü-2 Köprüleri, 2 adet farklı seviyeli kavşak, 15 adet hemzemin kavşak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, çevredeki yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısının da sağlandığını kaydetti. Uraloğlu ayrıca trafiğe sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren 3 kilometrelik Elmalı şehir geçişinin de yıl içerisinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirileceğini de belirtti.

Bölünmüş yol konforu sağlandı

Bakan Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı Yolu'nda gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcutta sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı BSK kaplamalı hale getirdiklerini ifade etti. "Bölünmüş yol konforunu da tesis ederek trafik güvenliğini de artırdık." açıklamasında bulundu.

Güzergah 21 dakika kısaldı

Proje ile İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin en önemli sebze-meyve üretim merkezlerinden iç kesimlere daha hızlı ve konforlu bir ticaret ve nakliye koridoru tesis edilmiştir. Yolun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 46 dakikadan 25 dakikaya inmiştir. Korkuteli-Elmalı Yolu ile zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 6 bin 375 ton azaltılacaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Korkuteli-Elmalı Yolu Açılıyor - Son Dakika

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