Küçük çocuğuna tır kullandıran baba yakalandı

Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Rize, Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 15 derece), İstanbul (Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15 derece), İzmir (Parçalı ve az bulutlu, 19 derece), Adana (Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece), Antalya (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 24 derece), Samsun (Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece), Trabzon (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12 derece), Erzurum (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, güneyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor, 3 derece), Diyarbakır (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13 derece).