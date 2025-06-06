Kurban Namazı Ayasofya'da Kılındı - Son Dakika
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Kurban Namazı Ayasofya'da Kılındı

06.06.2025 22:20
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İstanbul'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Ayasofya'da kıldı, yoğun katılım sağlandı.

Vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Ayasofya'da kıldı

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emninet Müdürü Selami Yıldız da namazını vatandaşlarla beraber Ayasofya'da kıldı.

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da sabah 06.08'de eda edildi. Binlerce kişi, bayram namazını kılmak için erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Caminin içi kısa sürede dolarken, yer bulamayan vatandaşlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarda kıldı. Yoğunluk nedeniyle cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya'da kılanlar arasında yer aldı.

"İstanbullu hemşerilerimizin bayramını kutlarım"

Namaz çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Kaymakamlarımız merkez camilerde, Vali Yardımcılarımız, Selatin Camilerinde vatandaşlarımızla beraber bayram namazını kıldı. Biz de Eminyet Müdürümüzle Jandarma Komutanımızla beraber Ayasofya'daydık. Ayasofya fethin sembolü, bu vesileyle buraya geldik. Hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bir kez daha bütün İstanbullu hemşerilerimizin bayramını kutlarım. Şimdi herkes kurban ibadetini yapmaya gidiyor. Bizde inşallah oraya gideceğiz. Ardından Darülaceze'de programımız var. Gün boyu emniyet tedbirleri başta olmak üzere 7/24 kamu hizmetlerinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Ayasofya hepimiz için çok önemli

Almanya'dan Ayasofya Camii'ne gelen Hayri Verdi ise, "İlk defa geldim. Allahım bana bunu nasip etti. Çok mutluyuz. Dün Almanya'da ailemle geldim. Çok güzel bir duygu." dedi. Ordu'dan gelen Şener Verdi ise, "Başka camilere de gitmeyi düşündüm ama sonunda buraya geldim. Ayasofya hepimiz için çok önemli. Allah bugünlerimizi her zaman mübarek etsin" diye konuştu.

Kıbrıs'tan gelen ve Ayasofya'yı ilk defa gördüğünü söyleyen Sami Tenekeci ise, "İlk defa göreceğim çok heyecanlıyım. Çok kalabalık ama güzel olacağını tahmin ediyorum." dedi.

"Buraya her geldiğimde Fatih Sultan Mehmet'in yanında namaz kılar gibi oluyorum"

Gazze için barış dileyen Tamer Aluç ise, "Evimiz yakın olduğu için hep buraya geliyoruz. Bütün Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Buranın atmosferi Kabe gibi. Buradaki duygu anlatılmaz. Buraya her geldiğimde Fatih Sultan Mehmet'in yanında namaz kılar gibi oluyorum. Çok güzel bir duygu. Filistin için özgürlük istiyoruz. Bu bayram onun burukluğu var içimizde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kurban Namazı Ayasofya'da Kılındı - Son Dakika

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