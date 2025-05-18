Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı

Nuri Başak, sosyal medyadan kurbanlık almak isterken dolandırıcılık tuzağına düştü ve 200 bin TL kaybetti.

18.05.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyadan kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı

-Nuri Başak, "Açıkçası ava giderken avlandık"

HATAY - Hatay'da sosyal medya üzerinden gördüğü 2 kurbanlık tosunu almak istediği esnada 200 bin TL dolandırılan besici Nuri Başak, "Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik" dedi. Vatandaşları kurban alım satımı yaparken dolandırılmamaları konusunda uyararak, "Açıkçası ava giderken avlandık" ifadelerini kullandı.

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Başak ile oğlu Nuri Başak, yıllardır kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Kurban bayramı öncesi hazırlıklar yapan besici Başak, sosyal medyada beğendiği 2 danayı almak için bir şahısla görüştü. Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL ödemeyi istenen hesaba gönderdi. Hayvanları alıp köyden gideceği esnada tosunların sahibinin ödemenin gerçekleşmediği söylemesi üzerine besici Başak, dolandırıldığını fark etti. Yıllardır kurban bayramlarında hayvan alım satımı yapan aile, Nuri Başak'ın değimiyle 'tongaya' düştü. Defalarca aramasına rağmen dolandırıcıya ulaşamayan oğul Başak, kurban alım satımı yapanları bayram öncesi dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

Dolandırıcı: kardeşimle pazarlık yapma, ben ucuza vereceğim diyerek tarafların fiyat konuşmasını engelledi

Sosyal medyada gördüğü danaları almak isterken dolandırılan Nuri Başak, akıl almaz dolandırıcılık tuzağını anlatarak "Babamla kurbanlık alış ve satış yapıyoruz. Kurban bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve elimde 2 dana var çok, sıkışık olduğum için acilen satacağım diyor. Dolandırıcı, babama sonra 2 dananın videolarını attı ve Defne ilçesinde köyün konumunu attı. Babamda dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti. Dolandırıcı babama gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak dedi. Babama, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim dedi. Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız dedi. Babamla birlikte gidip danalara baktık ve yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, dana sahibine benim abim gelecek ve sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin demiş. Dolandırıcıda mal sahibini bu şekilde ayarlamış. Dolandırıcı sosyal medyada gördüğü mal sahibini bularak onu da ayarlıyor. Danaları beğendik araca yükledik. Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, danaları beğendiysen parayı at dedi. Babamda parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi abi parayı attınız ama henüz gelmedi diyerek bizi durdu. Biz dekontları gösterdik ve mal sahibi de ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor dedi. Babamda mal sahibine benimde kardeşim yok dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük" dedi.

"Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik"

Tosunların fiyatlarının uygun olduğu için tuzağa düştüklerini ifade eden Başak, kurban alımı esnasında vatandaşları dikkat etmeleri konunda uyararak "Para gitti ve şikayetçi olduk. Dolandırıcıya 200 bin TL ödeme yaptık. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi ama başka kimselerin başına gelmesin. Sadece alıcı ve satıcı arasında bir satış yapılsın. Kurbanlık aldığınız zaman ödeme yapacağınız kişi sadece alıcı olsun. Dolandırıcıyı aradığımızda cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Şikayette bulunduk ama bir şey çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Dolandırıcı, Ekonomi, 3-sayfa, Kurban, Hukuk, Genel, Medya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kurbanlık Alırken 200 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.