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Mansur Yavaş, Başkentlilerle birlikte Milli maçı izledi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye A Milli Takımın Gürcistan'la oynadığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçını Ankaralı vatandaşlarla birlikte izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımının ilk maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'a kurduğu dev ekranlardan yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan dev ekranda maç heyecanını Başkentlilerle yaşadı. Yavaş, maçın ardından parka akın eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Gruptaki ikinci maçta dev ekranlarda yayınlanacak

A Milli Futbol Takımının 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek ikinci maçı da dev ekranlardan yayınlanacak. Vatandaşlar, saat 19.00'da başlayacak olan Portekiz maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'ta kurulacak olan dev ekranlardan izleyebilecek.