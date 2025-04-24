Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Başlıyor

Geniş Video İzle

28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek Marmara Kariyer Fuarı, Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak biliniyor. Fuar, gençlerin potansiyelini keşfetmesi ve iş dünyasıyla etkileşim kurması için önemli bir platform sunacak.

24.04.2025 19:58  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı kapılarını açıyor

KOCAELİ - Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl bin 142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF'ın tanıtım toplantısı yapıldı.

Fuarın tanıtım toplantısına, Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, MARMARAKAF'ın sadece kariyer etkinliği olmadığını ifade ederek, " Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek, gençlerimizin potansiyelini fark ettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür. Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen, Cumhurbaşkanlığı tarafından en etkin bölgesel kariyer fuarı olarak ödüllendirilen Marmara Kariyer Fuarı'nın ikincisini 'Kariyerini Planla Geleceğini Bul' mottosu ile 28-29 Nisan tarihleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz"

Cantürk, geçen yıl fuarda bin 142 firmanın yer aldığını, 103 bin kişinin ziyaret ettiğini ve fuar kapsamında 771 farklı etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak gerçekleştirdik. Marmara Kariyer Fuarında bu yıl da benzer bir başarıyı yakalamak için çalışmalarımızı tamamladık. Geçen hafta itibariyle fuarda bulunan tüm stantlarımız doldu. Şuan ki katılımcı firma sayımız, geçen yılda olduğu gibi binin üzerine çıkmıştır. Sponsorlu ve stant olmadan katılımlarımızın kayıtları devam ediyor. Yine bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kocaeli için değerli bir etkinlik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise Marmara Kariyer Fuarı'nın Kocaeli adına değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Baraçlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kariyer fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği değil, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracağı ilişkinin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformudur. Gençlerle özel sektörün buluştuğu, geleceğin şehircilik projelerinin konuşulduğu bu platform, Marmara Denizi'nin başladığı şehir olan Kocaeli adına da önem arz etmektedir. Marmara'nın bereketli ikliminde bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş bir gelecek için gençlerimize yalnızca bir iş değil, bir istikbal sunan bu anlamlı buluşmada herkesi Kocaeli'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Veriler toplanacak

MARMARAKAF bu yıl farklı bir projeyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince kullanılacak MARMARAKAF Mobil Uygulama Sistemi ile gönüllü öğrencilerin desteğiyle veriler toplanacak ve bu veriler akademik çalışmalara kaynak oluşturacak. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendireceği bu verilerle uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.

Bu yıl da 700'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda, sosyal sorumluluk projeleri, sağlık taramaları ve afet bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. AFAD tarafından düzenlenecek tatbikatlarla gençlere deprem bilinci aşılanacak. Tıp Fakültesi'nden akademisyenler ise diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi konularda bilgilendirme yapacak.

Fuar, sadece Kocaeli'deki öğrencileri değil, Türkiye'nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği oluşturmayı hedefliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kocaeli, Marmara, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
07:28 Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
07:10 İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
02:52 Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
02:15 Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
01:59 Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
01:44 Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 20:17:47. #7.13#
SON DAKİKA: Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.