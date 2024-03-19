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Mersinli balıkçılar 'balon balığı avcılığına yönelik teşvik'ten memnun

MERSİN - Mersinli balıkçılar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerden memnun olduğunu bildirdi. İstilacı türün popülasyonunun azaltılmasına yönelik uygulanan teşvikler kapsamında balon balığını avlayan balıkçılara tane başına 25 TL'lik destek veriliyor.

İstilacı bir balık türü olan ve diğer balık türleri ile birlikte deniz ekosistemine zarara veren balon balığının avlanmasına yönelik teşvik sağlanması kararı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Balon balığı avcılığının desteklenmesi hakkındaki karara göre, balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer istilacı türleri avlayanlara ise 10 TL tutarında destek ödemesi gerçekleştiriliyor. 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan karar çerçevesinde destek ödemeleri için gerekli finansman Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanıyor. Uygulama kapsamında avlanan balon balıklarının kuyruk kesiminin ise insan, hayvan ve çevre sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılması gerekiyor.

Balıkçılar teşvikten memnun

Mersin'de 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Zeynel Mihadioğlu, ağlarına takılan balon balıklarının kuyruklarını kesip teslim ederek, devletin sağladığı teşvikten yararlandıklarını söyledi. Böylelikle bir yandan istilacı türden denizi korumaya çalıştıklarını aktaran Mihadioğlu, diğer yandan da teşvik sayesinde az da olsa bir gelir elde etiklerini kaydetti.

Balon balıklarının çok tehlikeli, zehirli ve istilacı bir tür olduğunu hatırlatan Mihadioğlu, "Balon balıkları denizlerimizi istila etti. Bunun sonucunda da balıklarımız kendi yuvalarından göç etmek zorunda kalıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün talebine göre kuyruk başına 25 TL'lik destek sağlanıyor. Kuyruklarını kesip biriktiriyor ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyoruz" dedi.

"Deniz ekosistemine olan zararları nedeniyle avlamak zorunda kalıyoruz"

Ağlarına takılan balon balıklarını deniz ekosistemine olan zararları nedeniyle avlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Mihadioğlu, "Biz dahil olmak üzere bütün balıkçılar bu tür balıkları ağlarına takılmasına rağmen öldürmek istemiyoruz ama mecburiyetten dolayı, denizlerimize zarar verdiği için öldürmek zorunda kalıyoruz. Bir iki sene öncesine göre hafif bir azalma oldu. Ama şimdilerde günlük ortalama 15 tane, 20 tane, 50 tane çıktığı günler oluyor" ifadelerini kullandı.

Benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırılmıştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırılarak 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL'den 10 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı.