Murat Kurum: İBB Yönetimi İstanbul'un Kaynaklarını Harcıyor - Son Dakika
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Murat Kurum: İBB Yönetimi İstanbul'un Kaynaklarını Harcıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de vatandaşlara seslenerek, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcadığını belirtti. Kurum ayrıca, İBB yönetiminin Sultangazi'ye hizmet etmediğini ve kendi projelerini eleştirdiğini ifade etti.

26.03.2024 15:30  Güncelleme: 16:01
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Murat Kurum: "Mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor"

"Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun?"

"Genel başkanları başkanlığı kaybedecek, diğeri o çok sevdiği tatile gidecek"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de vatandaşlara seslendi. İBB yönetiminin Sultangazi'ye son 5 yılda bir çivi bile çakmadığını ifade eden Kurum, "İş bilmez Mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya Balya paralarla fotoğraf veriyorlar" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanını eksik sunduğunu belirterek bu duruma tepki gösteren Kurum, "Bunlar iş bilmez. Bunlar liyakatsiz, beceriksiz. Mal beyanından sonra 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun? Mal beyanında niye vermiyorsun?" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de seçim otobüsünden halka seslendi. İBB yönetiminin Sultangazi'de son 5 yılda bir çivi bile çakmadığını ifade eden Kurum, "Sultangazi'ye hiçbir iş yapmadılar. Hiçbir hizmet yapmadılar. Kardeşlerimizin hayallerini yıktılar. Beklentilerini karşılamadılar. Bu da yetmezmiş gibi bizim projelerimizi eleştiriyorlar. İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbul'un emeğini, alın terini görmezden geliyorlar. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Bu balya balya paraların hesabını soracak mıyız? " dedi.

"Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun?"

İstanbul'da kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle ilgili İBB yönetiminin 'bu projeler yapılmamalı' söylemini eleştiren Kurum, "Bir de bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Biz İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimiz de yapılmaması gerektiğini söylüyorlar, ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen orada İstanbul'un parasını çarçur ederken, biz İstanbul'a 39 ilçeye 365 milyar TL'lik yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 il de 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk. Bunlar iş bilmez. Bunlar liyakatsiz, beceriksiz. Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun? Mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz" diye konuştu.

"Genel başkanları başkanlığı kaybedecek, diğeri o çok sevdiği tatile gidecek"

31 Mart seçimlerinde vatandaşların sandıkta gereken cevabı İBB yönetimine vereceğini söyleyen Kurum, "31 Mart'ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Bir de eş genel başkanları var, bizim bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorgulayan. Bizim Kuran kursuna giden evlatlarımızı ortaçağ zihniyeti olarak addeden genel başkanları, genel başkanlığı kaybedecek. Diğeri de o çok sevdiği tatile gidecek. 31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: İBB Yönetimi İstanbul\'un Kaynaklarını Harcıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Murat Kurum: İBB Yönetimi İstanbul'un Kaynaklarını Harcıyor - Son Dakika

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