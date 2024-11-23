Öğrenciler Gerçek Hayata Hazırlanıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Gerçek Hayata Hazırlanıyor

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Melahat öğretmenin ödeviyle öğrenciler inek sağma, ekmek yapma gibi işler yaparak ailelerine yardımcı oluyor.

23.11.2024 10:28
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Öğrencilerine ödev olarak; inek sağdıran, çapa yaptıran ve kuzuları besleten Melahat öğretmenin öğrencilerinin 10 parmağında 10 marifet

-Öğrencilerine verdiği 'Ev işlerinde aileye yardımcı olma' ödeviyle çocukları gerçek hayata hazırlayan Melahat öğretmen yürekleri ısıttı

Öğretmen Melahat Ayaz: "Verdiğim ödevle birlikte; bir öğrencim inek sağıyordu, biri ekmek yapıyordu ve biri koyunlara yem veriyordu"

-Veli Nazlı Okçu, "Çocuklar okuldan geldiklerinde ödevlerini yaptıktan sonra bana yardım ediyorlar"

Öğrenci Hazal Nerkiz: "Babama yardım etmeyi seviyorum ve koyunlara yem veriyoruz, kuzuları ayırıyoruz"

HATAY - Hatay'da depremin vurduğu sınır köyünde öğretmenlik yapan Melahat Ayaz, 'Ev işlerinde aileye yardımcı olma' ödeviyle öğrencilerini gerçek hayata hazırlıyor. Ödev kapsamında gündelik hayatlarında ailelerine yardım eden öğrenciler; inek sağarak, çapa yaparak ve kuzuları besleyerek yaşamlarını sürdürürken çocukların bu anları yürekleri ıstıyor.

Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Melahat Ayaz, 3 yıldır kendisinin de eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapıyor. Depremin etkisini hissettirdiği mahhalledeki İncirli İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Ayaz, bir süre önce sorumluluk bilincini aşılamak için 'Ev işlerinde aileye yardımcı olma' ödevi vermeye başladı. Derslerden geriye kalan zamanda 'Ev işlerinde aileye yardımcı' olma ödevini yerine getirmeye çalışan öğrenciler; hayvan yemlemeye, ekmek pişirmeye, çiçek sulamaya, bahçe işleriyle uğraşmak gibi çeşitli etkinlikler yapmayı başladı. Çocukları cep telefonundan ve teknolojik aletlerden uzak tutarak gerçek dünyaya alıştıran öğretmen Ayaz'ın bu davranışı ailelerden takdir topladı. Yaptığı davranışla çocukların hayatına dokunan Ayaz, zaman zaman sosyal medyada paylaştığı görüntülerle izleyenlerin yüreklerini ısıtıyor.

"Verdiğim ödevle birlikte; bir öğrencim inek sağıyordu, biri ekmek yapıyordu ve biri koyunlara yem veriyordu"

Öğrencilerine sorumluluk bilincini aşılamak adına için 'Ev işlerinde aileye yardımcı olma' ödevi veren ve yaptığı davranışla takdir toplayan Ayaz, "Bende bu okulda okudum ve okuduğum okulda öğretmenlik yapıyorum. Ben bu ödevi verdikten sonra velilerden video çekip göndermelerini istedim. Çocukların videolarını görünce çok duygulandım. Verdiğim ödevle birlikte; bir öğrencim inek sağıyordu, biri ekmek yapıyordu ve koyunlara yem veriyordu. Özellikle erkek öğrencilerimin ev işi yapmaları çok hoşuma gitmişti. Ben bu ödevi bir günlük için vermedim. Çocukların ailelerine yardım etmelerini istedim. Veliler bu ödevi çok sevdi. Ödevdeki amacım, çocuklardaki sorumluluk bilincini oluşturmaktı. Köydeki çocuklar bu işleri zaten yapıyorlardı. Bir öğretmen tarafından ödev olarak verilmesi öğrencilerde bir farkındalık oluşturur diye düşündüm. Eğitim aileden başlar ama çevrede şekillenir. Çevrede de öğretmenlerin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Babama yardım etmeyi seviyorum ve koyunlara yem veriyoruz, kuzuları ayırıyoruz"

Hayvancılıklarla uğraşan babasıyla birlikte koyunları yemleyen ve bakımlarını yapan öğrenci Hazal Nerkiz, "Babama yardım etmeyi seviyorum ve koyunlara yem veriyoruz, kuzuları ayırıyoruz. Yerleri süpürüyoruz. Öğretmenimiz ev işlerinde anne ve babamıza yardım etmemiz için ödev verdi" şeklinde konuştu.

"Kızım benimle birlikte hayvanların yemini koyuyor, yerleri süpürüyoruz ve kuzuları ayırıyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Nerkiz, evladının ödevini yaparak kendisine yardım etmesinden mutlu olduğunu belirterek "Çocuğuma, öğretmeni ev işlerinde bize yardım etmeleri için ödev verdi. Kızım benimle birlikte hayvanların yemini koyuyor, yerleri süpürüyoruz ve kuzuları ayırıyoruz. Bu işleri birlikte yapmaktan memnun oluyoruz. Kızım elinden geldiğince bize yardımcı oluyor" dedi.

"Çocuklar okuldan geldiklerinde ödevlerini yaptıktan sonra bana yardım ediyorlar"

Çocuklarının ödevlerini yaptıktan sonra kendisine yardım ettiklerini ifade eden Nazlı Okçu, "Öğretmenimiz bize bu ödevi verdi. Çocuklar okuldan geldiklerinde ödevlerini yaptıktan sonra bana yardım ediyorlar. Çocuklarım her işte bana yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Ekmek yapıyorum ve bulaşıkları yıkıyorum"

Ev işlerine yardım ödeviyle birlikte annesine ekmek pişirmekte yardım ettiğini belirten öğrenci Hatice Okçu, "Anneme ev işlerinde yardım ediyorum. Ekmek yapıyorum ve bulaşıkları yıkıyorum. Öğretmenimiz ev işlerinde ailenize yardım etme ödevi vermişti" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Gerçek Hayata Hazırlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Öğrenciler Gerçek Hayata Hazırlanıyor - Son Dakika

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