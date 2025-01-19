Öğrenciler İçin Deniz Canlıları Müzesi

Genel

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yarıyıl tatilinde öğrencileri bekliyor

Tonlarca mumya balığın bulunduğu müze çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri ağırlamayı bekliyor. Dev orkinostan köpekbalığına, vatozdan hamsiye kadar bünyesinde tonlarca mumya balığı barındıran müze, karne almanın heyecanını yaşayan çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak.

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, 52 yıldır ücretsiz hizmet verirken, milyonlarca ziyaretçi ağırladı. Türk kara sularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısını gelecek nesillere aktaran müze yarıyılda tatilinde de öğrencilerin ziyaretini bekliyor. Dev orkinostan köpekbalığına, vatozdan hamsiye kadar bünyesinde tonlarca mumya balığı barındıran müze, karne almanın heyecanını yaşayan çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak. Dünyada başka örneği olmayan müze, özellikle balık mumyaları ile öğrencilerin bilgi deposu olarak büyük ilgi görüyor.

"52 yıldır ücretsiz hizmet veriyoruz"

Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Türkiye Deniz Canlıları müzesi bu yıl 52. yaşını kutluyor. 52 yıldır müze için binlerce balığı mumyaladık. Büyük emekler verdik ülkemize kazandırdık. Burası öğrenciler için deniz ve balık okulu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi balık tarihi gibi. Türk kara sularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısı gelecekteki nesillere aktaran müze yarıyılda tatilinde de öğrencileri ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

"Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık"

50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloluk orkinosa ve 800 kilogramlık köpekbalığına kadar toplamda bin 500 deniz canlısının mumyalanmış halde müzede yer aldığını anlatan Balıkçı Kenan Balcı, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların, denizlerden çıkan ürünleri tanımaları için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Balıkçı Kenan Balcı, 'Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık. İlk bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden, devasa köpekbalıklarına, orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama yaptığımız eserin yüzyıllarca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde, hangi balıklar var. Hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü'nde bulunan ve girişin ücretsiz olduğu bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Müzedeki balıkların hepsi gerçek"

"Tarihten silinecek, kaybolup gidecek balık türlerini mumyalayıp ölümsüz hale getiriyoruz" diyen Balıkçı Kenan, "Balıkların doğal halini bozmamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle öğrenciler burada olan balıkları yıllarca inceleme imkanı bulacak. Öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar. Amacım çocuklarımızın, geleceğimizin her bireyin buradan bir şeyler öğrenebilmesini sağlamak. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerimiz ve aileleri böyle bir müze kazandırdığımız için bizlere teşekkür ediyorlar. Burası öğrenciler ve Türk halkı için deniz ve balığı bilgi edinme okulu. Gençlerimize eğitimde bir nebze katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Müzemize ulaşımda gayet kolay. Metrobüse yakınız. Girişlerimiz ücretsiz" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler şaşkınlığını gizleyemiyor"

Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin önce heyecanlandıklarını mumya balıkları gördükten sonrada ürperdiklerini dile getiren Balıkçı Kenan, "Öğrencilerimiz müzemize gelip, öğretmenlerinin verdikleri ödevleri neşe ve keyifle yapıyor. Balıkları hayretle inceliyorlar. Öğrencilerin o heyecanlı hallerini görünce ben ve ekibim çok mutlu oluyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne ulaşımda çok kolay. Beylikdüzü merkezdeyiz. Yaşam Vadisi'nin yanı başındayız' diye konuştu.

"Denizlerimizin kıymetini bilelim"

Müzede yer alın balıkların Türk kara sularında yakalandığını belirten Balıkçı Kenan, "Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir, ekmeden biçtiğimiz tarlalardır. Bunu herkes bilsin. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Müzemizde sergilenen balıkların hepsi bizim sularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu, denizlerimizden hangi ürünlerin çıktığını görsünler, birebir dokunabilsinler ve balıklarımızın ne kadar önemli besin kaynağı olduğunu bilsinler diye bu hizmeti veriyoruz" dedi.