Öğrencilerden Öğretmenlere Sürpriz Kutlama

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Köy okulunun fedakar öğretmenlerine öğrencilerinden sürpriz

Öğretmen Ahmet Ata: "Her gün zevkle geliyorum. Trafiği falan takmıyorum"

ADANA - Adana'da her gün 30-40 kilometre yol giderek köy okulu öğrencilerine eğitim veren fedakar öğretmenlere öğrencileri sürpriz hazırladı. Yaptırdıkları pastalarla sınıflar giren öğrenciler, öğretmenlerinin gününü kutladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde atıl vaziyette olan, içerisinde koyunların otladığı köy okulu Ogün Abi Derneği'nin katkıları ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle restore edilerek eğitime kazandırıldı.

Yaklaşık 30 yıl önce kapanan tek sınıflı Pekmez Hüyüğü İlkokulu, bugün 5 sınıf, 8 öğretmen ve 113 öğrenci ile eğitim veriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de fedakar öğretmenlerine teşekkür etmek isteyen öğrenciler, okulun yapımında emeği geçen Ogün Abi Derneği'ni de sürprize dahil ederek pasta yaptırdı. Sınıfta ders işlenirken öğrenciler ellerindeki pastalarla sınıflara girdi. Şarkılarla tüm öğrencilere sürprize eşlik ederken öğretmenler şaşırdı. Öğretmenler sürpriz için öğrencilere teşekkür ederek sarıldı.

"Her gün zevkle geliyorum. Trafiği falan takmıyorum"

Öğretmen Ahmet Ata, öğrencilerinin sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu kaydederek, "Buraya Çukurova ilçesinden geliyorum. Her gün mutlulukla geliyorum. Bu çocukların gerçekten bize çok ihtiyaçları var. Okul açıldığından beri buradayım çok mutluyum burada bu çocuklarla olmaktan. Belki de bu çevrede en çok ihtiyacı olan çocuklar bu çocuklar. Zevkle geliyorum. Her gün geliş gidiş yapıyorum. Trafiği falan takmıyorum. İnsanlar buraya gelmekte imtina edebiliyorlar. Hiç düşünmesinler. Köylerde çalışmak inanın şehirlerde çalışmaktan çok daha mutluluk verici. Sürprizleri harikaydı. Biz bayıldık" dedi.

"Hatırlanmak, değer görmek çok güzel"

Öğretmen Meltem Tosun da çok şaşırdığını ifade ederek, "Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Hatırlanmak, değer görmek çok güzel. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bildiğimiz her şeyi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Yaren Çokol, "Bugün burada öğretmenler gününü kutladık. Öğretmenimize pasta aldık, gül aldık, hediyelerle geldik bugün okula ve çok mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

Zeynep Öner isimli öğrenci, "Öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü kutladık. Onlara pasta getirdik. Hediyeler aldık. Dersteyken sınıfa girip sürpriz yaptık. Öğretmenlerimizde şaşırdı ve çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.

"Her gün 30-40 kilometre uzaklıktan buraya eğitim vermeye geliyorlar"

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise, okul faaliyete geçmeden önce sadece tek gözlü bir sınıf olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Eskiden buradaki sınıf ahır olarak kullanılıyordu. Burada yakın çevrede çadırda yaşayan çocuklar var. Yüzde 99'unun ailesi tarım işçisi ve çadırda yaşıyorlar. Onlar okula gidemiyorlardı. Bu düşünceyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze sundum. Sonra Kaymakamımızda destek verdi. Burayı açmamıza izin verdiler. Bir sınıf yaptık. Ondan sonra baktık daha fazla öğrenci geliyor. İkinci sınıfı yaptık. İkinci sınıf yetmedi üçüncüyü yaptık. Bugün buraya gelmemizin nedeni Öğretmenler Günü'müzü kutlamak. Burada çok değerli öğretmenlerimiz var. 30-40 kilometre uzaklıktan her gün buraya sabahın köründe bu çocuklara eğitim vermek için geliyorlar. Çocukların ilerlemesi gördükçe insan daha da mutlu oluyor. Onlara bir sürpriz yapmak istedik. Çok da güzel oldu."

Pasta kesiminin ardından okulun bahçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.