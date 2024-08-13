Otobüs Kazaları Son 5 Yılda Yüzde 67 Arttı - Son Dakika
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Otobüs Kazaları Son 5 Yılda Yüzde 67 Arttı

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Şehirlerarası yolcu taşımacılığında son 5 yılda bin 347 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Kazaların oluş şeklinde ilk sırada 'yoldan çıkma' yer aldı. Türkiye'de en fazla kullanılan otobüs markaları belli oldu.

13.08.2024 15:50
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Otobüs kazaları son 5 yılda yüzde 67 yükseldi

Kazaların oluş şeklinde ilk sırada 'yoldan çıkma' yer aldı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı kırmızı alarm veriyor

Türkiye'de en fazla kullanılan otobüs markaları belli oldu

İSTANBUL - Şehirlerarası yolcu taşımacılığında son 5 yılda bin 347 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Kazanın oluş şekillerinde yoldan çıkma en fazla görülen tür oldu.

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaştı. En son Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan kazalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 3 gündür karayollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.

Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllararasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.

Kazaların oluş şeklinde ilk sırada 'yoldan çıkma' yer aldı

Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.

İlk 7 ayda 180 kaza yaşandı

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirlerarası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirlerarası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023'te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

En çok kullanılan markalar

Türkiye otobüs pazarında en büyük pay Mercedes-Benz Travego yer alıyor. Açık ara önde olan Mercedes Benz'i takip eden diğer markalar arasında; Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania, Temsa bulunuyor.

Kaynak: İHA

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