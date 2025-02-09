Rize'de Çinli Damatla Rizeli Gelin Evlendi

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Rize'ye Çinli damat

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Nikah cüzdanını gidip de elin Çinlisine verecek değiliz. Herhalde kızımıza vereceğiz" diye espri yaptı

Ortak arkadaşlar vasıtası ile tanışan Rizeli gelin ile Çinli damat Çayeli ilçesinde dünya evine girdi

RİZE - Ortak arkadaşlar aracılığı ile tanışan Rizeli kız ile Çinli genç, Çayeli ilçesinde dünya evine girdi.

Çin'in Wuzhou kenti Cenxi (Senşei) bölgesinden olan Tuo, Rize'nin Çayeli ilçesinden olan Neslihan Korkmaz ile 3 yıl önce ortak bir arkadaşları vasıtası ile tanıştı. İnternet üzerinden görüşen çift birbirlerini beğenerek evlenme kararı aldı. Bunun üzerine Türkiye'ye gelen Tuo ilk önce Müslüman olarak Tuo Taha oldu. Sonrasında ise Neslihan ile Tuo Taha evlilik işlemlerine başladı. İşlemleri tamamlayan çift Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi kıydı. Salonda taraflardan 'Evet' cevabını alan Başkan Çiftçi, sıra evlilik cüzdanını teslim etmeye gelince "Çin'de iki tarafın da gönlü olsun diye biri damada biri de geline olmak üzere 2 tane aile cüzdanı veriliyormuş. Burada tek cüzdan var ve biz taraf tutacağız" dedi. Nikah cüzdanını geline uzatan Çiftçi, "Gidip de nikah cüzdanını elin Çinlisine verecek değiliz. Kendi kızımıza vereceğiz herhalde" diye espri yaparak tüm salonu güldürdü.

Sıra Rize düğünlerinin vazgeçilmezi olan horona gelince damat Çinli de olsa oynamaktan uzak kalamadı. Gelinle birlikte horon halkasına eklenen damat, davetlilerle beraber horon oynadı.

"Bu evlilikler dünyanın bir köy gibi olduğunu, küçüldüğünü gösterdi"

Kıydığı nikahın ardından konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Rize'den Çin'e kız vermenin zor olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu son olur. Çin'den gelin yapalım da Çin'e kız vermeyelim. Bir kız babası olarak bana da zor geliyor. Gençler böyle karar vermişler. Kendilerini tebrik ettik, tekrar tebrik ediyoruz. Uzak bir memleket. Allah ikisinin de anne babasına kolaylık versin. Buradan Çin'e dünürlük yapmak kolay değil. Ama bir şeyi daha da yakından görmüş olduk ki dünya artık bir köy gibi, hani globalleşmek diyorduk ya, bu evlilikler de artık dünyanın bir köy gibi olduğunu, küçüldüğünü gösterdi. Gençlerimizin artık dünyanın her yerinde bu tarz aile birliktelikleri kurduğunu gördük. Gençler bize geldiler, evlilik için, bir nikah töreni düzenlemek için bizden destek istediler. Biz de onlara nikahta esas amacın nikahı duyurmak, herkese ilan etmek olduğunu söyledik. Bu anlamda Çayelili hemşehrilerimize bu iki gencin bir araya geldiğini, evlilik kararı aldığını bir vesileyle duyurmuş olduk. Sizlerin vasıtasıyla da belki çok farklı yerlerde sesimizi duyacaklar. Allah her şeyden önce gençlerimizin karşısına hayırlı birer damat ve gelin adayı çıkarsın diyoruz. Önemli olan hayırlı olması. Tabii Müslüman olmasını da tercih ederiz. Taha zaten Müslüman olmuş bir gencimiz" dedi.

"Yeni nesil görücü usulü"

Yeni nesil görücü usulü olarak adlandırdığı ortak arkadaş tanıştırması ile Çinli Tuo ile tanıştırıldığını dile getiren gelin Neslihan Korkmaz ise ailesinin kendisine destek olduğunu ifade ederek "Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizi, o vesile oldu bize. Yeni nesil görücü usulü diyelim biz buna" diye konuştu.

"Evlilik kaydımızı yaptırabilmek için 16 saat araba sürmemiz gerekti"

Evlilik hazırlıkları boyunca resmiyetin çok uzun sürdüğünün altını çizen Korkmaz, "3 yıl 4 ay oldu. Çin'in Wuzhou kenti, Cenxi ilçesinde vinç operatörü. Süreç çok zorladı. Ailem tamam dedi. Annem arkamdaydı. Uzak yakın hiç fark etmez senin mutluluğun önemli dedi. Bizi en çok zorlayan vize almaktı. Evlilik kaydını yaptırmak için gerekli olan belgeleri bulmak zordu. Benim bekar olduğuma dair Çince ve İngilizceye çevrili bir belge getirmem gerekiyordu. Bir belge yanlış çıktı ve bir daha Türk konsolosluğuna gidip onu düzelttirmemiz gerekti. Evlilik kaydımızı yaptırabilmek için 16 saat araba sürmemiz gerekti. O bizi zorladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye geldiğinde Müslüman oldu"

Ailesi dışındaki yakınlarının da kendisine zor olacağını ifade etse de sevginin her engeli ortadan kaldırabileceğine inandığını kaydeden Korkmaz, "Çevrem ilk başta çok uzak olduğu için tepki gösterdi ama sevgi hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor. Benle tanıştıktan sonra Müslümanlığı daha fazla araştırmaya başladı. Bana birçok soru sordu ve ben de hepsini düzgün bir şekilde cevaplamaya çalıştım. En son 24 Ocak'ta Türkiye'ye geldiğinde Müslüman oldu. Ben çok duygulandım. Kendi isteğiyle olması da benim için çok özel. Seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum dedi" şeklinde konuştu.