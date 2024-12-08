Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz sokak hayvanların saldırısına uğrayan ve bir yıldır sağlığına tam anlamıyla kavuşamayan Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz, çocuğunun en büyük hayalinin okula...

08.12.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz sokak hayvanların saldırısına uğrayan ve bir yıldır sağlığına tam anlamıyla kavuşamayan Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz, çocuğunun en büyük hayalinin okula başlamak olduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, bir yıl içerisinde irili ufaklı olmak üzere birçok operasyon geçirdi. Sağlığına tam anlamıyla henüz kavuşamayan ve 3 ay sonra baş bölgesinden bir operasyon daha geçirecek olan Yılmaz'ın ailesi, çocuklarının her gün saldırı bölgesini görmemesi ve psikolojisinin iyi gitmesi için Keçiören'den taşınarak yeni bir hayata adım attı. Yeni hayatına alışmaya çalışan ve geride kalan bir yıllık süreçte acı dolu günler geçiren Tunahan'ın en büyük hayali ise eğitim öğretim hayatına ve okul arkadaşlarına geri kavuşmak olduğunu söyleyen Anne Ergül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, destek beklediklerini söyledi.

"Tunahan her şeyden korkar oldu"

Geride kalan bir yıllık süreçte çok acı dolu günler geçirdiklerini ve Tunahan'ın ve kendilerinin psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Baba Halil Yılmaz, "Şu an tedavileri devam ediyor, 3 ay sonra tekrar baş bölgesinden bir ameliyatı daha var. Uzun bir süre, 10 yılı tamamlayacağız ama bu süreç 10 yılı tamamlamakla da bitmeyecek. Çünkü doktorumuz 'hiçbir zaman Allah'ın yarattığı gibi olmayacak, ömür boyu dikkat edeceksiniz' dedi. Tunahan her şeyden korkar oldu. Bir ses yükseldi zaman durduğu yerde bile titreyebiliyor. Abisi okula giderken cep telefonu ile video çekmiş. Okula çok özeniyor. Abisi servise bineceği zaman abisinin önünden 4-5 tane başıboş sokak köpeği oradan geliyor. Bu olaya çözüm bulunmasını istiyoruz. Başka Tunahanların canı yanmasın" diye konuştu.

" Anayasa Mahkemesi'nin önce insan canı diyeceğinden hiçbir şüphem yok"

Resmi Gazete'de 2 Ağustos'ta yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu değerlendiren Yılmaz, "Anayasa Mahkemesi'nin önce insan canı diyeceğinden hiçbir şüphem yok. Ben Anayasa Mahkemesi'ne güveniyorum. Sokakta başıboş sokak köpek savunucuları gittik diyenler, bize mecliste 'şov yapma' diyenler gerçek şovu onlar yapıyorlar. Bizim böyle bir stresimiz yok. Yasa çıktıktan sonra yasayı uygulayan belediyelerimiz var ama parti ayırt etmeksizin ağırlıklı olarak bu yasayı uygulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"En azından çocuklarımızın büyüdüğü yere taşınalım dedik"

Tunahan'ın köpeklerin saldırdığı yeri hatırlamasın diye evlerinden taşındıklarını ve yeni bir hayata başlamak istediklerini söyleyen Yılmaz, "Ben zaten taşınacaktım, önceden ikamet ettiğimiz, en azından çocuklarımızın büyüdüğü yere taşınalım dedik" şeklinde konuştu.

"Benden başkasıyla dışarı çıkmak istemiyor"

Tunahan'ın evden dışarıya çıkmak istediğini ama korkularından dolayı hala tek başına evden çıkamadığını belirten baba Yılmaz, "Senden başkasıyla çıkmam diyor. Tunahan'ın küçük bir motosikleti var, dışarı dolaştırmaya çıkardım. Baba, 'köpek' dedi. Oğlum 'bir şey olmaz, onun sahibi de vardır yanında' dedim 'ama sahibi yok, gidelim baba' dedi. Benim dengemde bozuldu, benim sağlık durumumum da iyi değil. Biz kime ne diyeceğiz. Benden başkasıyla çıkmak istemiyor" dedi.

"Tunahan'ın en büyük hayali okula başlamak"

Anne Ergül Yılmaz ise Tunahan'ın sokağa çıkmak gibi birçok şeyi özlediğini dile getirerek, "Okulu çok özlediğinden bahsetti. 'Anne ben neden dışarı çıkamıyorum, neden okula gidemiyorum' diyor. Benim çocuğumun hayallerini aldılar, özgürlüğü kısıtlandı. Okulu ile ilgili öğretmeni 'Tunahan neden okula gelmiyor' dedi. Tedavi hala devam ettiği için doktorumuz enfeksiyon açısından önermedi, bu durumla bir rapor çıkacak ve evde eğitim alarak devam edecek. Biz de evde eğitim almasını istiyoruz ama evde eğitim ne kadar olur. Tunahan, arkadaşları ile oynayacak yaşta. Okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini özlüyor. Tunahan hastaneden eve geldikten sonra dersin yanı sıra el emeği bir şeyler yapmaya çalışıyor. Psikoloji iyi değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama biz de iyi değiliz" ifadelerini kullandı.

Tunahan'ın sosyal medya aracılığıyla okul arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Anne Ergül Yılmaz, "Arkadaşları genelde okulda oldukları için bir buluşma olmuyor ama telefonda görüşüyorlar. Biraz morali yerine geliyor, heyecanlanıyor. Tunahan'ın en büyük hayali okula başlamak" dedi.

Öte yandan, Anne Ergül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, Tunahan'ın eğitim öğretim hayatına başlamayı çok istediğini ve bu konuda kendilerinden destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Genel Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 01:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın en büyük hali okula tekrar başlamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.