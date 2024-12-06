Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi Başlıyor

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Bakan Uraloğlu: "Sarıyer- Kilyos Tüneli, karayollarında tünel açma makinesi TBM'in ilk kez kullanıldığı projedir"

"Makinemiz, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir"

"Sarıyer-Kilyos Tüneli ile seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz"

"Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin karayollarında tünel açma makinesi TBM'nin ilk kez kullanıldığı proje olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Makinemiz, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir. Proje tamamlandığında seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur. Dağlık bölgelerde inşaat yapmak, düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derede etkili bir teknolojidir" diye konuştu.

"Ülkemiz coğrafyası, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yapmaktadır"

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin üstün mühendislik teknikleriyle Türkiye'nin sembol projeleri arasına katıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere dün Dünya Mühendisler Günü'ydü. Bu vesileyle ülkemizin yarınlarını şekillendiren tüm meslektaşlarımın mühendisler gününü tekrardan kutluyorum. Mühendislerimiz, bilimsel bilgiyi pratik çözümlere dönüştürerek insanlığın yaşam kalitesini artıran, teknolojik gelişmeleri hayata geçiren ve dünyayı dönüştüren kişilerdir. Bakın, ülkemizin topografik yapısı, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinde ciddi zorluklar oluştururken, aynı zamansa mühendislik alanında da önemli bir deneyim zemini sunmaktadır. Ülkemiz coğrafyası, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümetlerimiz döneminde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı. Yine 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprümüz bir başka mühendislik harikasıdır. 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde inşa edilmiş ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü Türk mühendislerimizin baş yapıtlarındandır. Tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olan Bitlis Çayı Viyadüğü bizim mühendislerimizin tasarım eseridir. İlklerin ve enlerin projesi Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattımız, yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyi Türk teknik ve mühendisliğinin ürünüdür. Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3'üncü en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'nde, Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde, Rize'mizin 70 yıllık hayali Salarha Tüneli'nde yine Türk mühendislerimizin ve işçilerimizin çok büyük azmi ve emeği var. Özetle burada anlatmak istediğim ülkemizin zorlu coğrafyası bizleri yenilikçi ve büyük projelerle inşaat alanında geliştirdi ve bugün müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem de yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyada mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti" dedi.

"Bu projeler, aynı zamanda bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının da birer sembolüdür"

Sarıyer Kilyos Tüneli'nde TBM kazısının başlatılmasıyla yeni bir eşiği daha atladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Az önce söylediğim bu tür büyük büyük projeler, sadece beton ve çelikten ibaret değildir. Bu projeler, aynı zamanda bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının da birer sembolüdür. İşte bugün burada, bu sembollerden biri daha olan Sarıyer Kilyos Tüneli'nde TBM kazısını başlatarak yeni bir eşiği daha atlıyoruz. Bu tünel, sadece iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracaktır. Tünelimizin yapım çalışmalarına da 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 7 km uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 km olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu yani NATM ile delme patlatma şeklinde hem de bugün çalışmalarını başlatacağımız tünel açma makinası yani TBM yöntemlerini kullanıyoruz. Tünelimizin yüzde 38'i NATM ile yüzde 62'sinin ise TBM ile yapılmasını planladık. Tüneldeki kazı çalışmalarında bugüne kadar; sağ tüpte 2 bin 511 metre, sol tüpte 2 bin 018 metre olmak üzere toplam 4 bin 529 metre yani yüzde 33 ilerleme sağladık. Tünelin kuzey portalında yani sol tüpte Sarıyer yönünde yaklaşık 2 kilometre içeride 26 metre yüksekliğinde, 30 metre genişliğinde, 75 metre uzunluğunda ve 3 bin 400 ton ağırlığında olan TBM parçalarının montajını yaptık. TBM kazıları sonucu çıkacak pasa malzemesinin tünel dışına nakliyesi için 1,2 metre genişlikte 7,2 kilometre uzunluğunda ve saatte 2 bin ton taşıma kapasitesine sahip konveyör bant sistemini de kurduk. Konuşmamın başında belirttiğim üzere Sarıyer-Kilyos Tüneli, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda tünel açma makinesinin ilk kez kullanıldığı projedir. Bu makinamız İzmir Yüksel Hızlı Tren Hattı kapsamında Eşme ile Salihli ilçelerini bağlayan T-1 Tüneli ve tüm dünyanın tanıdığı Avrasya Tüneli'nde sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'de kullanılan TBM'ler arasında en büyük 3. TBM olma özelliğine de sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak"

Mesafeyi 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin taşımacılık alternatiflerini ve ticaret kapasitesini artıran Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracaktır. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlanacaktır. İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle şehrin kuzeyinde yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na en hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır. Bu açından da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır. Projemiz sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Bu düşüncelerle Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu programdan sonra tünelin içine gezdi.

Dev TBM iş başı yaptı

Sarıyer-Kilyos hattındaki ulaşım süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek tüneli kazacak 13,65 metre çapındaki dev TBM iş başı yaptı. Toplam ağırlığı 3 bin 250 ton, toplam uzunluğu 90 metre olan dev TBM, Çin'den Türkiye'ye 9 bin 291 mil kat edilerek 90 günde getirildi. TBM'nin limandan nakliyesinde 109 araç kullanıldı. 13,65 metre çapındaki TBM, Türkiye'de şimdiye kadar çalışan yaklaşık aynı çaplardaki en büyük 3. TBM'dir. Dev makine, bu proje için özel olarak tasarlanan portal vinçle bir mağara yapısı içerisinde kurularak, dünya tünelcilik sektöründe sayılı operasyonlardan birine imza atıldı. 30 metre genişliği 27 metre yüksekliği ve 75 metre uzunluğu ile tünelcilik sektöründe Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük yeraltı yapısı olan mağara mühendislik açısından eşsiz bir proje olarak dikkati çekiyor. Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde toplam 850 kişi çalışıyor.