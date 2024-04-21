Şişli'de çocuklar için sokaklar renklendi - Son Dakika
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Şişli'de çocuklar için sokaklar renklendi

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Şişli Belediyesi, çocukları dört duvar arasından çıkarmak ve sosyal alanları genişletmek amacıyla başlattığı 'Bizim Sokak' projesini hayata geçirdi. 12 saatliğine trafiğe kapatılan ve araçtan arındırılan 5 farklı sokak; özel tasarımlarla çocuklar için eğlence alanına dönüştürüldü. Şişli sokakları, gün boyu gerçekleşen renkli etkinliklerle şenlendi.

21.04.2024 18:53  Güncelleme: 19:06
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Şişli'de sokaklar şenlendi

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, çocukları dört duvar arasından çıkarmak ve sosyal alanları genişletmek amacıyla başlattığı "Bizim Sokak" projesini hayata geçirdi. 12 saatliğine trafiğe kapatılan ve araçtan arındırılan 5 farklı sokak; özel tasarımlarla çocuklar için eğlence alanına dönüştürüldü. Şişli sokakları, gün boyu gerçekleşen renkli etkinliklerle şenlendi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın imza projelerinden biri olan 'Bizim Sokak', ilk etapta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Şişli'de 5 sokakta başladı. Projenin ilk olarak uygulandığı sokaklar, Merkez Mahallesi'nde Kazım Orbay Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde Veteriner Hilmi Sokak, Yayla Mahallesi'nde Sebahattin Delice Sokak, Mecidiyeköy Mahallesi'nde Çağlar Sokak ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde Aydın 1 Sokak oldu. 12 saatliğine trafiğe kapatılan ve araçtan arındırılan bu sokaklarda çocuklar, güvenle ve özgürce oynadı.

Sek sek oynadılar, boyama yaptılar, bitki diktiler

Şişli Belediyesi'nde görevli kreş öğretmenlerinin eşliğinde, özel olarak tasarımı gerçekleşen oyun alanlarında çocuklara yönelik hareketli ve dinlendirici atölyelerde serbest zaman aktiviteleri yapıldı. Yine çocuklar için oluşturulan 'Hayal gücü atölyeleri'nde ise bitki dikimi, ebru ve kil sanatı, kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar, top ve sek sek oynayarak, boyama yaparak, 'Bizim Sokak'ın tadını doyasıya çıkardı. Veteriner Hilmi Sokak'ta gerçekleşen etkinliklerde kreş çocuklarının ritimle 'Parla Marşı'nı çalması beğeni topladı. Ayrıca etkinlikler süresince yetişkinler için de oturma alanları sağlandı; mahalle sakinlerine yiyecek ve içecek ikram edildi. Projenin uygulandığı sokaklarda,çocuklarının yanı sıra mahalle sakinleri de birbirinden farklı aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Ayda 60 ayrı sokak renklenecek

Şişli'de Bizim Sokak Programı, yeşil alan ve parklara erişim konusunda dezavantaja sahip olan mahallelerde cumartesi ve pazar günleri, her hafta 15 farklı sokak olmak üzere ayda toplam 60 sokakta gerçekleşecek.

Bizim sokak nedir?

'Bizim Sokak', seçimden sadece 21 gün sonra hayata geçirilerek Şişli'de yeni çözümcül yaklaşımlar getirecek önce bir proje olarak hayata geçirildi. Her hafta düzenli olarak geçici olarak trafiğe kapanan sokakların, uygunsa kalıcı olarak, trafiğe kapatılması üzerine çalışmalar başlayacak. Şişli, nüfusu yoğun, açık alanları kısıtlı olan bir ilçedir. Bazı mahallelerinde çocuk parkı, bazı mahallelerindeyse yeşil alan dahi bulunmamakta. Yeşil alan ve park eksikliği yaşayan Şişli için Bizim Sokak Programı hızlı ve pratik çözümleri hayata geçirme imkanı sağlayacak. Bu program, başta çocuklar olmak üzere tüm yurttaşlar için sokakları bir günlüğüne araçlara kapatıp, insanlara açacak.

Şişli\'de çocuklar için sokaklar renklendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şişli'de çocuklar için sokaklar renklendi - Son Dakika

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