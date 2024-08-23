Şişli'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şişli'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı

Geniş Video İzle

Şişli'de yıllardır elektriği düzenli bir şekilde alamayan esnaf ve vatandaşlar, BEDAŞ'ın sorunu çözmesini istiyor. Elektrik kesintileri sebebiyle dükkanlarında bulunan elektronik aletlerinin sürekli bozulduğunu söyleyen esnaflar, çözüm bekliyor.

23.08.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı

İSTANBUL - Şişli'de yıllardır elektriği düzenli bir şekilde alamadıklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar BEDAŞ'ın bir an önce sorunu çözmesi için çalışma yapmasını istedi. Müşterisini traş ederken elektriği kesilen bir kuaför ise yarım kalan traşı cep telefonu ışıklarıyla tamamlamaya çalıştı.

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi Avukat Caddesi ve çevre sokaklarda trafoda meydana gelen patlama nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Aralıklarla elektriğin kesildiğinden şikayetçi olan esnaf, 2 yıldır düzenli elektrik alamadıklarını ve sürekli elektriklerinin kesildiğini iddia etti. Elektrik kesintileri sebebiyle dükkanlarında bulunan elektronik aletlerinin sürekli bozulduğunu söyleyen esnaflar, BEDAŞ'ın bir an önce sorunu çözmesi için çalışma yapmasını bekliyor.

Traş yaparken elektriği giden esnaf Serkan Karahan, "Böyle tıraş etmiyoruz ama böyle bir rezillik yok. Bu kaçıncıdır? Geçen elektrik gitti, bizim klimamız bozuldu, klimamız patladı. Hatta mahallece bütün herkesin kliması patladı. İlk defa değil bu, ilk defa da olmuyor. Hani bu şekilde gerçekten bu rezillik bir şey. Sıcakta çalışıyoruz, ter içinde çalışıyoruz. Geliyor müşterimize güzel hizmet veremiyoruz hiçbir şekilde. Ondan sonra bütün esnaflar müzdarip bundan. Adam belki şurada mesela Antep şeyi var mesela komple kapalı. Adamın dolapta var bir sürü kıyması, eti. Hepsi paramparça oldu. Yani buna bence bir çözüm bulunmalı. Şöyle söyleyeyim, ben bu dükkanı yaklaşık iki sene oldu açalı. İki senedir kesintisiz sürekli elektrik gidiyor. Her ay. Yani kime söylesek aynı şey? Kimse bir çare bulamadı daha buna. Hani hepsi kendilerini görüyor. Sorun şuradaki yüksek faz geliyor. Yani bir sürü insan kullandığı için yüksek faz geliyor. Onlar da değiştirmedi. Değiştirmedikleri işimizi trafo sürekli patlıyor. Buraya Boğaziçi elektrik bakıyor. Yani kaç defa aradık? Kaç defa aradık yani. 186 hattını biz kaç defa aradık. Sorun giderilecek, sorun şöyle olacak, sorun böyle olacak sürekli bahaneler. Başka da bir şey yok ve bu sürekli devam ediyor. Bak iki senedir buradayım kesintisiz yani ya iki ayda bir ya ayda bir. Kesin gidiyor yani, kesin yani bir kesinti oluyor. Geçen bir gitti klimamız patladı. Üç gün boyunca elektriksiz çalıştık burada. Akşam müşteri alamadık. Şu an yine aynı şekilde. Sorun bu." Dedi.

Zararlarının karşılanmadığını söyleyen bir başka esnaf Necat Gümüş ise, "Elektrikle ilgili çok sıkıntılar var. Yani yaklaşık altı seneye yakındır ben burada esnafım, her ayda bir en az iki üç gün elektrikler yok. Hatta geçen bundan bir ay olmadı, 15-20 gün önce trafo patlaması oldu. Burada benim komşularımın çoğu kliması, kombisi, telefonu yandı. Hepsi bunları raporlayıp boğaziçi elektriğe vermelerine rağmen bir şey olmadı. Zararlarını karşılayacağız diyor müşteri hizmetleri ama başvurduklarında hiçbir şey yok. Boğaziçi elektrik müdürlüğüne gitmedim yalnız oradan biri bana ulaştı çünkü çok yere şikayet ettim. Bana dediği şu, 'Orası çok eski bir hat, yer altına çok eski bir hat, binlerce kez içeriye raporlar sunmamıza rağmen değiştirmiyorlar. Şu an mesela dünden beri elektriğimiz yoktu. Bugün saat üçten sonra elektrik geldi. Burada dükkanı kapatamıyoruz, sadece ben değil. Bir sürü esnaf kapatamıyor. Burada akşam nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyku yok. Dün akşamdan beri buradayım, bütün bu esnaflarda şahit. Sabaha kadar burada nöbet tutuyorum. Dükkanı nasıl bu şekilde bırakıp gideceğim? Yani sadece ben değil benim gibi onlarca esnaf bu şekilde. Bir de benim şurada dönerci esnafım var. Geçen gün yüz kilodan fazla tavuğu çöpe attı. Elektrik 3 gün gelmedi hepsini çöpe attı. Yani esnafın çok büyük bir zararı var. Sadece esnafın değil, komşularımın, ev sahiplerinin de öyle. Kombileri, beyaz eşyaları bir sürü şey yanıyor. Boğaziçi hiçbir şekilde ne bu işe yanaşıyor, ne bir zarar karşılıyor, ne de karşımıza bir muhattap çıkıyor. Sadece gidiyoruz işçileri bulabiliyoruz. Müşteri hizmetleri diyor ki, 'Bizimde yapabileceğimiz bir şey yok, sistemde ne görüyorsak onu söylüyoruz size.' Yani hiçbir muhatap yok maalesef" diye konuştu.

Şişli\'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Şişli, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şişli'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de esnafın elektrik çilesi: kepenkleri kapanmayan esnaflar hırsızlara karşı dükkanda nöbet tutmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement