Sivas\'ta Mahsur Kalan 450 Yolcu İlçede Misafir Ediliyor

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Mahsur kalan 450 yolcu ilçede misafir edildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde mahsur kalan 450 yolcu ilçede misafir ediliyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Sivas'ta adeta hayatı felç etti. 900'a yakın köy yolu araç ulaşımına kapanırken, Malatya - Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinde tamamen ulaşıma kapandı. Malatya'dan Kayseri'ye gitmek isteyen 450 kişi, geçtiğimiz günden bu yana ilçede bulunan KYK yurtları ve öğrenci pansiyonlarında misafir ediliyor. Gürün Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından mahsur kalan vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Yollar kapandığı için geceyi ilçede geçirmek zorunda kalanlar yollarına devam edebilmek için biran önce yolların açılmasını beklediklerini belirttiler.

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas -Malatya karayolu, Ulaş ve Kangal ilçesi geçişlerinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.