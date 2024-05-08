Şoförler Hariç Herkesi Suçladı, Hainlikle İtham Etti - Son Dakika
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Şoförler Hariç Herkesi Suçladı, Hainlikle İtham Etti

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Trabzon'daki dolmuşçu-öğrenci servisi kavgası ile ilgili konuşan Sürmene Şoförler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, Ümit Özdağ, Trabzon Belediye Başkanı ve Sürmene Belediye Başkanı hakkında 1,5 milyon şoförün tazminat davası açmasını istedi.

08.05.2024 09:26  Güncelleme: 09:30
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Şoförler hariç herkesi suçladı, hainlikle itham etti

Trabzon'daki dolmuşçu-öğrenci servisi kavgası ile ilgili konuşan Sürmene Şoförler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz:

" Ümit Özdağ, Trabzon Belediye Başkanı ve Sürmene Belediye Başkanı hakkında 1,5 milyon şoförün tazminat davası açmasını rica ediyorum"

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 2 Mayıs günü yaşanan dolmuşçu-öğrenci servisi kavgası ile ilgili konuşan Sürmene Şoförler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, olaya karışan şoförlerin dışındaki herkesi hainlikle suçlayarak ülkedeki 1,5 milyon şoför esnafının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere Trabzon Büyükşehir ve Sürmene Belediye Başkanları hakkında tazminat davası açmalarını istedi.

Sürmene Şoförler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri ile dolmuş şoförleri arasındaki 2 Mayıs günü yaşanan darp olayı ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda hayli öfkeli ve gergin olduğu gözlenen Yılmaz, "Sürmene'de öğrenciler ve minibüs şoförleri arasında bir olay yaşandı. Savcılığa intikal etti. Savcı karakolda ifadeleri aldı. Öğrenciler ve şoförler gözaltına gerek olmadığı kanaatiyle serbest bırakıldı. Daha sonra bir durak görevlisi ile vatandaşlar gözaltına alınıyor. Nezarette sabaha kadar bekletiliyorlar. Gece 3'te karakol, şoförleri adliyeye gönderiyor. Sürmene Belediye Başkanı yanında bürokratla beraber geliyor, hakimlerle görüşüyor. Olayla ilgili Sürmene belediye başkanı sosyal medyada algı yapıyor. Diyor ki, biz Trabzon Valiliği, Sürmene Kaymakamlığı koordinasyonunda rektörlükle beraber belediye otobüslerini Sürmene'ye göndereceğiz, kampüse kadar çıkacaklar. Yani şoförler suçlu görülüyor" dedi.

Konuşmasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de suçlayan Yılmaz, " 'Öğrencilerin yanındayım. Öğrencileri taşıma işini üstleneceğim, belediye arabaları ile öğrencileri bedava taşıyacağım' diyor. O da şoförlerin suçlu olduğuna dair algı yapıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı şoföre karşı hainlik yapıyor. Kumpas kuruyor. Bunları açıkça söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Trabzon Belediye Başkanını tüm Sürmeneli bütün bürokratlara şikayet ediyorum. Şoförün üzerinde algı yaptığı için haindir. Benim şoförümü terörist diyerek hain ilan ettiği için kesinlikle haindir" diye konuştu.

Ekrem Yılmaz konuşmasında sosyal medyada kendilerine yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü de ifade ederek "Çocuklardan biri tweet atıyor. Diyor ki, 'Sürmene'de durdurulup gasp edildik. Arabadan aşağı alındık ve şoförler tarafından gasp edilip dövüldük.' Kesinlikle böyle bir şey yok. Öğrenciler şoförleri dövdü. Bu da tespitlidir. Ümit Özdağ, Trabzon Belediye Başkanı ve Sürmene Belediye Başkanı hakkında 1,5 milyon şoförün tazminat davası açmasını rica ediyorum" çağrıda bulundu.

Şoförler Hariç Herkesi Suçladı, Hainlikle İtham Etti
Kaynak: İHA

Ekrem Yılmaz, Ümit Özdağ, Sürmene, Trabzon, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şoförler Hariç Herkesi Suçladı, Hainlikle İtham Etti - Son Dakika

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