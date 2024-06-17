Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 39. kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaşırken, soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj verildi.

17.06.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj verdiler

KOCAELİ - Kocaeli'de geleneksel hale gelen 39. kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaşırken, soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj verildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ortaklığından düzenlenen 39. Kent Bayramlaşması, yoğun katılıma gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde düzenlenen program, bando takımının seslendirdiği müzikler eşliğinde başladı. 7'den 70' vatandaşların ilgi gösterdiği programa il protokolü ve kentin önde gelen isimleri katıldı. Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, "Bayram kadim kültürümüzün mirasıdır. Biz bayramın sevinç ve coşkulu günlerini yaşarken maalesef dünyanın değişik bölgelerinde özellikle Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da masum insanlar, kadınlar, çocuklar soykırıma maruz kalmaktadır. Onların çaresizlik içinde acıları ile baş başa kalmaları bizim bayram mutluluğumuzu azaltmaktadır" diye konuştu.

"Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın"

Herkesin bayramını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın mazlum coğrafyalarındaki tüm zulüm altında inleyen halkların huzur, barış, kardeşlik içinde bayramlar görmesini temenni ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Nice bayramlara huzur içinde mutluluk içinde erişelim" şeklinde konuştu.

"Zulüm altında inleyen kardeşlerimize kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Kocaeli Türkiye'de örnek şehir. Hem üretimi, hem sanayisi, hem de bilim ve teknolojideki gelişmesi, diğer taraftan sosyal bütünleşmeyi uyumu en güzel şekilde yansıtan şehirlerimizden bir tanedir. Gönüller bir, eller bir. Hepimiz bu millet, devlet için çalışmaya devam ediyoruz. Zulüm altında inleyen kardeşlerimize kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kent bayramlaşması gerçekleşti.

Vali Yavuz daha sonra il Emniyet müdürlüğü il jandarma komutanlığına geçerek bayramlaşmayı sürdürdü.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Soykırıma uğrayan tüm milletler için ortak mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement