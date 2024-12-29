Suriyeli Hayırsever, Türkiye'deki Mahallesine Cami Yaptırdı - Son Dakika
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Suriyeli Hayırsever, Türkiye'deki Mahallesine Cami Yaptırdı

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Suriye'de 12 yıl boyunca yaşadıktan sonra Türkiye'ye sığınan Muhammed Cemal Arnab, Hatay'daki mahallesine cami yaptırdı. Türkiye'nin kendisine yaptığı hayırları karşılık vermek amacıyla cami inşa ettiğini belirten Arnab, Türk halkından memnun olduğunu ve Türkiye'de bulduğu samimiyeti vurguladı. Yakın zamanda tamamlanan cami, mahalle sakinlerinin ibadetine açıldı.

29.12.2024 09:59
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12 yıl sonra ülkesine dönecek olan Suriyeli hayırsever yaşadığı mahalleye cami yaptırdı

Savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de cami yaptırdı

Suriyeli Muhammed Arnab: "Türkiye, Suriyeliler için büyük hayırlar yaptı ve karşılığında cami yapmak istedim"

"Suriye'de bulamadığım samimiyeti Türkiye'de buldum"

HATAY – Hatay'da 12 yıldır yaşayan Suriyeli Muhammed Cemal Arnab'ın depremin yaralarının sarıldığı kente yaptırdığı camide ibadet başladı. Suriye'de bulamadığı samimiyeti Türkiye'de bulduğunu ifade eden Arnab, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının kendilerine yaptığı hayırlara karşılık camiyi inşa ettirdiğini söyledi.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Cemal Arnab, 12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Suriye'den gelip Hatay'a yerleşen Arnab, yaşayacağı mahallede kendisi için bir ev yaptı. Kendi evini yaptıktan sonra yaşamaya başlayan Arnab, mahalle sakinleriyle güzel vakitler geçirerek insanlarla dostluğunu pekiştirdi. Mahallede depremden önce inşasına başlanan caminin inşası asrın felaketiyle birlikte yarıda kaldı. Yıllardır yaşadığı mahalleye görevini yerine getirmek isteyen Arnab, caminin inşası için yardım etmeye başladı. Türk hayırsever Fatih Doğru ile Suriyeli hayırsever Muhammed Cemal Arnab'ın büyük destekleriyle yakın zamanda inşası tamamlanan ve ibadete açılan Mehmet Doğru - Muhammed Cemal Arnab Camii vatandaşların hizmet etmeye devam ediyor. Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte ülkesine dönme planları yapmaya başlayan Arnab, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının kendilerine yaptığı hayırlara karşılık camiyi inşa ettirdiğini söyledi.

"Türkiye, Suriyeliler için büyük hayırlar yaptı ve karşılığında cami yapmak istedim"

Suriye'deki savaştan 12 yıl önce kaçıp geldiği Türkiye'de cami yaptıran Muhammed Cemal Arnab, "Suriye'den 12 yıl önce savaş nedeniyle Türkiye'ye geldim. Dünya için buraya ev yaptım. Ahiret için bir şey yapmak istedim ve bu camiyi yaptım. Allah için bu camiyi yaptık ve inşallah güzel bir hatıra kalır. Türkiye, Suriyeliler için büyük hayırlar yaptı. Türkiye için bir şey yapmak istedim. Türkiye bizim annemiz gibi oldu. Bu camiyi Türkiye'nin hayırları karşılığında yapmak istedik. Suriyeliler olarak bir iz bırakmak istedik. Beşar Esad kaçtı gitti. Şam bölgesi büyük bir hayra kavuşacak. Biz de Suriye'ye gideceğiz ve mülteci olarak tekrar gelmeyeceğiz. Buradaki işleri bitirip ve Suriye'deki evin tadilatını yaptıktan sonra gideceğim" dedi.

"Suriye'de bulamadığım samimiyeti Türkiye'de buldum"

Türk halkından memnun olduğunu ve Suriye'de bulamadığı samimiyeti burada bulduğunu ifade eden Muhammed Cemal Arnab, "Beşar Esad gitti ve artık özgür bir hayat yaşayacağız. Eski günlerden daha iyi, hayırlı, mutlu ve huzurlu olacak. Bu camiyi Allah ve Türkiye için yaptım. Türk halkından memnunum. Suriye'de bulamadığım samimiyeti burada buldum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi Allah korusun. Gelecek günler hayırlı olsun. Türkiye hiçbir zaman sıkıntıya girmez inşallah" şeklinde konuştu.

"Suriyeli abimiz çok yardım etti ve elimizden tuttu"

Suriyeli Arnab'a hayrı için teşekkürlerini dile getiren İsmail Denizoğlu, "Yeni yapılan camimizden memnunuz. Suriyeli arkadaşımızdan da memnunuz. Cami açılışını 20 gün önce yaptık, faaliyete girdi. Suriyeli abimiz çok yardım etti ve elimizden tuttu. Birbirimize destek olarak camimizi yaptık. Suriyeli arkadaşımız ilk geldiğinde gidip tanıştık, oturduk ve vakit geçirdik. Yaptığı camimizden çok memnunuz. Suriyeli arkadaşımızla beraber camiyi bitirdik. Allah'a şükür her cuma namazında ve her vakitte namazlarımızı kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Suriyeli Hayırsever, Türkiye'deki Mahallesine Cami Yaptırdı - Son Dakika

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