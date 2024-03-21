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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla fidan dağıttı

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Yumaklı'ya 57. Alay Sancağı takdim etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan İbrahim Yumaklı, İskele Meydanındaki 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Programı kapsamında 'Yeşil Vatan Eğitim TIR'ını ziyaret etti. Bakan Yumaklı burada öğrencilerle bir araya geldi. Ardından fidan dağıtımı yaptı. Daha sonra Bakan Yumaklı, Eğitim TIR'ı ile resim sergisini gezdi. Bakan Yumaklı'ya Vali İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.