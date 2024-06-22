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Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

AFYONKARAHİSAR - 9 günlük Kurban Bayramının sona ermesine bir gün kala Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da ki karayollarında araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun özellikle kenti Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda olduğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ekipler denetimleri de elden bırakmadı. Öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artarak devam etti. Yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor.