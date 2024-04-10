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Trabzon protokolü şehitliği ziyaret etti

TRABZON - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindekiler Ramazan Bayramı dolayısıyla Sülüklü Şehitliğini ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte program düzenlendi. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın ve şehit ailesi yakınları katıldı. Okunan duaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların da bayramlarını kutlayan Vali Yıldırım yaptığı açıklamada, bayramların güzelliklerle dolu paylaşmanın en güzel olduğu günler olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimiz de var bugün buraya geldik. Şehitlerimiz için Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu dualarımızı yaptık karanfillerimizi çiçeklerimizi bıraktık. Şehit ailelerimizle görüştük şehitlerimizle bayramlaşmaya geldik. Bayramlar bütün ülke için çok önemli. Kardeşliğin, sevginin, paylaşılmanın artması için çok önemli. Biz de bunu yapma gayreti içerisindeyiz Allah nasip ederse buradan sonra kurumlarımızla bayramlaşacağız vatandaşlarımızla da bayramlaşıyoruz. Bayramı en güzel şekilde idrak etmeye gayret ediyoruz çünkü sevinçler paylaşıldıkça artıyor" dedi.

Vali Yıldırım, sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Burada sadece şehitlerimiz yok burası büyük bir kabristanlık. Burada ne yazık ki trafik kazalarında da vefat etmiş vatandaşlarımız da var. O yüzden yola çıkanlara araç kullananlara özellikle istirhamımız trafik kurallarına lütfen azami ölçüde riayet etsinler. İşaretlemelere mutlaka riayet etsinler ekiplerimize uysunlar. Ekiplerimiz sürücülerimizi rahatsız etmek için değil onların can güvenliğini temin etmek onların güvenlik bir şekilde seyrüsefere devam edebilmelerini temin etmek için oradalar bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Lütfen emniyet kemerini takmayı unutmasınlar" ifadelerini kullandı.