Türk Arap Fuarı İstanbul\'da açıldı

Türk Arap Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimarı, Mobilya Fuarı düzenlenen törenin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen 9'uncu Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimarı, Mobilya Fuarı İstanbul'da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Törene İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Ticaret Bakan Yardımcı Mahmut Gürcan, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Halid Mustafa ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Fuar da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, "Biz Türk-Arap işbirliği derneği olarak 20 yıldır çalışma yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz. 21'inci Türk-Arap Zirvesi. Yapı inşaat malzemeleri ve gayrimenkul bazlı yatırımlar ile ilgili ihtisaslı bir fuar gerçekleştirdik. Hem Arap ülkelerden hem Türk firmalarımızdan yoğun bir katılım var. Bu da bizi sevindiriyor. Türkiye'de bilhassa Orta Doğu ile olan temasları yıllardır yapıyoruz, konuşuyoruz ve meyvesini vermeye başladı. İnşallah ilerleyen tarihlerde daha iyi projelerle hem Arap iş adamlarını hem Türk işverenleri bir araya getireceğiz ve projelerde ortak bir çalışma yapacağız. Bu proje çok güzel bir proje. Buraya ticaret odaları ve sivil kuruluşları sanayi ve ticari kuruluşlarını davet ediyorum. Hep beraber bir pazarlama projesini Arap ülkeleri ile yapalım. Sanayicimize destek olalım ve ürünlerini Arap ülkeleri ülkelerine en iyi şekilde satılmasını sağlayalım. Çünkü körfez ülkelerinde bu hizmeti yapıyorlar ve çok güzel bir şekilde meyvelerini alıyorlar. Şu anda Çin çok büyük bir pazara sahip körfez ülkelerinde. Türkiye'de de bunun gibi çalışmalar ve işbirliği yapmalıyız" diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcı Mahmut Gürcan yaptığı konuşmada, "Yapı sektörü devasa alt yapı projelerinden havalimanlarına hastanelere okullara ve elbette sıcak yuvalara kadar hayatımızın her alanına dokunan bir sektör olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Pek çok meslek grubunu ilgilendiren bir çok üretim ve istihdam sürecini etkileyen ve kendisine bağlı alt sektörleri harekete geçiren özelliğiyle lokomotif büyük istihdam oluşturma özelliğine de sünger sektör olarak kabul görmektedir. Türk yapı sektörü çeşitli mal ve hizmet üretimi nedeniyle bünyesinde yoğun bir iş gücü barındırmaktadır" dedi.