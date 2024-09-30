Türk Devletlerinden Ortak Harita Atılımı

Genel

Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Türk Devletlerinden ortak harita çalışmaları için ilk adım

ANKARA – Türk Devletleri Teşkilatı üyelerince gerçekleştirilen TDT Haritacılık Kurumları Başkanlığı 1'inci Toplantısında imzalanacak olan deklarasyon metni ile haritacılık alanında Türk ülkeleri arasındaki derinleşecek olan iş birliği ile ortak harita çalışmalarının ilk adımları atılacak.

TDT üye ve gözlemci ülkelerin ulusal ve askeri haritacılık kurum temsilcilerinin katılımıyla 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı Ankara'da başladı.

Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyla; TDT çatısı altında haritacılık alanında çok taraflı ilişkilerin kurulmasına yönelik adımların atılması, TDT üye ve gözlemci üye ülkelerin haritacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer ülkelere aktarması ve ortak çalışma alanlarının araştırılması hedefleniyor. Ayrıca toplantıda üye ülkeler arasında imzalanacak olan deklarasyon metni çerçevesinde temelleri atılacak Haritacılık Çalışma Grubu ile de ortak Türk alfabesinin ardından Türk dünyası haritacılık çalışmalarının ilk temellerinin atılma gayesi de göze çarpıyor.

Toplantı vesilesiyle, Türkiye'de yürütülen haritacılık çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgi vermek amacıyla; Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, TÜBİTAK Uzay başta olmak üzere milli haritacılık firmalarının kendi çalışmalarını sergilemeleri için tanıtım faaliyetleri de icra ediliyor.

"Atalarımız tarih boyunca haritalardan büyük ölçüde faydalanmışlardır"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 1'incisi gerçekleştirilen ve Türk devletleri arasındaki yakın iş birliğine katkı sağlayacak toplantının, Türk dünyası için güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Coğrafya bilgisi ve haritaların tarih boyunca büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Alpay, "Atalarımız, tarihte güçlü devletler kurup geniş topraklarda hakimiyet sağlarken, haritaları yalnızca stratejik bir yönetim aracı şeklinde kullanmakla kalmamış, aynı zamanda askeri harekatların planlanmasında ve uygulanmasında da haritalardan büyük ölçüde faydalanmışlardır. Türk tarihi içindeki bu önemli yerinin bir yansıması olarak ülkemizdeki haritacılık çalışmaları, 129 yıl önce modern anlamda bir teşkilata kavuşturulmuştur. Bugün Harita teşkilatımız; sahip olduğu teknik imkan kabiliyetleri ve modern altyapısı ile haritacılık alanında emsalleri arasında seçkin bir konuma sahiptir" diye konuştu.

Haritacılık Çalışma Grubu hedefleri

TDT'nin mevcut dayanışma alanlarına bir yenisini daha eklemek amacıyla önemli bir adım attığına değinen Alpay, "Bu çerçevede Haritacılık Çalışma Grubu'nun kurulmasıyla hedeflerimiz; üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, müşterek harita üretim süreçleri için standartların oluşturulması, TDT bünyesinde ele alınan projelerde ihtiyaç duyulan haritaların hazırlanması, haritacılığa ve coğrafi veri tabanlarına ilişkin ortak projelerin hayata geçirilmesi, kurumların ürettiği verilerin ve haritaların karşılıklı değişiminin sağlanmasıdır. Zira biliyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatımız; sadece siyasi veya ekonomik çıkar birlikteliğinin ötesinde büyük bir kardeşlik birlikteliğidir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin girişimiyle 30 Nisan'da Türk Devletleri Haritacılık Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, "Bugünkü toplantı hem askeri hem de sivil harita kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu özel platformun, kardeş ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir köprü vazifesi göreceğine yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Teknolojinin ortak paydasında bilgi, daha çok bilgi ve en çok bilgi var"

Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp de bilgi ya da teknolojinin güç olarak tanımlandığı bir dönemin giderek daha çok ön plana çıktığına vurgu yaparak, "Özellikle yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmeler; veriyi toplama, işleme ve karar vericilere optimum çözümler sunma yetenekleriyle daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. Teknolojinin ortak paydasında bilgi, daha çok bilgi ve en çok bilgi var. Bu gelişmeler bize hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor" dedi.

Tümgeneral Alp, 21'inci yüzyılla birlikte savunma ve kalkınmaya yönelik her sisteme entegre edilebilen, ölçekten bağımsız, her detayı gösteren, güncel, çözünürlüğü ve doğruluğu yüksek sayısal haritaların ve mobil haritacılık uygulamalarının kullanıma girdiğini belirterek, "Bu gelişmeler, harita ve coğrafi bilgiyi üreten kurumları stratejik kurum seviyesine çıkarmıştır. Haritacılık kurumları, bu nedenle, 21'inci yüzyıl teknolojik gelişmelerini, savunma güvenlik ve kalkınma ihtiyaçlarını dikkate alan, çözüm odaklı, dinamik ve hızlı üretim süreçlerine sahip bir dönüşüm sürecine girmiştir" ifadelerini kullandı.

Alp, temelleri atılacak olan Haritacılık Çalışma Grubu ile ortak Türk alfabesi gibi Haritacılık Çalışma Grubu tarafından ortak haritaların üretilmesini hedeflediklerini söyledi.

Haritacılık alanında iş birliğine yönelik deklarasyon metni imzalanacak

Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde icra edilen Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1.Toplantısı'nda yarın TDT Haritacılık Kurumları Başkanları tarafından haritacılık alanında yapılacak olan iş birliğine ilişkin deklarasyon metni imzalanacak.

Türk halkının tarihi bağları, ortak dili, kültürü ve gelenekleri temel alarak hazırlanan metinde, Türk halkının kardeşçe birliğinin güçlendirilmesi ve Türk ülkeleri arasındaki kapsamlı iş birliğinin derinleştirilmesi amaçlanıyor.

TDT'nin kurulmasına ilişkin olarak 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması rehberliğinde, haritacılık alanında iş birliğinin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı İngilizce dilinde tek bir nüshadan oluşan metin ile TDT çatısı altında haritacılık alanında çok taraflı ilişkiler kurulması hedefleniyor.

Öte yandan imzalanacak deklarasyon metni çerçevesinde, takip ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla, imzacılar yılda en az bir kez Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası koordinasyonunda toplantılar düzenleyecekler.

Deklerasyonda belirtilen görevlerin uygulanması için düzenli çalışmalar yürütmek amacıyla İmzacılar, TDT'nin sivil ve askeri harita kurumlarının temsilcilerinden oluşan uzman ve teknik düzeyde TDT Haritacılık Çalışma Grubunu kurabilecek.

TDT Haritacılık Çalışma Grubu Toplantısına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın yanı sıra TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, TDT üye ve gözlemci ülkelerin haritacılık kurumlarının başkanları ve beraberindeki heyetleri ile ülke askeri Ataşeleri olmak üzere 6 ülkeden toplam 22 kişi katıldı.