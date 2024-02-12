Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü - Son Dakika
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Genel

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

Çeşme ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmurla birlikte Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı evlerin ise su bastığı belirtildi. Meteoroloji ise İzmir genelinde yağmurun devam edeceğini bildirdi.

12.02.2024 19:08  Güncelleme: 19:10
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Çeşme ilçesinde yağmur etkili oldu. Biranda bastıran sağanakla beraber, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmurla Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Yollarda büyük su birikintileri oluşurken, sürücülerde zor anlar yaşadı.

Bazı evleri ise su bastığı öğrenilirken, meteoroloji İzmir genelinde yağmurun süreceğini bildirdi.

Ünlü tatil merkezi Çeşme\'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü
Kaynak: İHA

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