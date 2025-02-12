Vali Canbolat'tan Tsunami Açıklaması

Genel

Vali Canbolat: "Son günlerde denizlerde su çekilmesi haberleri yer almaktadır. Bu durum tamamen meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ile bunun hiç ilgisi bulunmamaktadır"

"Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur"

"AFAD Başkanlığı tarafından, 5 AFAD il müdürlüklerinden 39 arama ve kurtarma personeli ilimize hazır kıta olarak gönderilmiş, görevlendirilen personeller Kuşadası ve Didim ilçelerinde konuşlandırılmış, nöbet sistemiyle çalışmaya başlamışlardır"

AYDIN - Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.