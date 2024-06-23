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Vali Çiçek gençlerin kampına misafir oldu, şarkı söyleyerek oyun oynadı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"Gençlik Kayseri'de dinamik. Ne yapacaksak onlarla yapacağız"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği'nin kampına katılarak gençlerle bir araya geldi. Şarkılara eşlik ederek gençlerle oyunlar oynayan Çiçek, "Gençlik Kayseri'de dinamik. Ne yapacaksak onlarla yapacağız" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kamp Alanı'nda düzenlediği kampa katıldı. Gençlerle yakından ilgilenerek sorunlarını dinleyen Çiçek, şarkılara da eşlik ederek oyun oynadı.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Çiçek, arama kurtarma derneklerinin 6 Şubat depremlerinde Kayseri'nin gururu olduğunu söyleyerek, "Hem Maraş'ta hem Adıyaman'da hem Malatya'da acının ve gözyaşının olduğu her yerde bizim çocuklar vardı. Depremden sonra da buna daha iyi hazırlanabilmek, daha dinamik bir şekilde bu tür acılara daha dayanıklı olabilmek adına büyük bir çalışma yapmışlardı. Şimdi de onlardan bir tanesi olan Gökbörü Derneği'nin kampındayız. Deprem bölgesinde Kızılay'ın ve arama kurtarma ekiplerimizin çalışmaları inanılmazdı. Bugün de hem kendilerini zinde tutabilmek hem eğlenmek hem de gönüllüleri ile sohbet etmek için böyle bir kamp düzenlediler. Burada üniversite öğrencilerimiz de var. Buradaki arkadaşlar sadece kendileri için değil toplumun dertleri için dertlenen, başkalarını mutlu etmek ve onların acısını dindirmek için yaşayan arkadaşlar" dedi.

Kayseri'de gençliğin dinamik olduğunun altını çizen Vali Gökmen Çiçek, "Gençlik Kayseri'de hem dinamik hem de ne yapacaksak onlarla yapacağız. Hem memleketimizin hem de ülkemizin gençlerine şunu ifade etmek istiyorum. Biz bayrağımızı sporda, sanatta, yaptığımız bütün işlerde önce milletimizin bayrağını, sonra ailemizin onur bayrağını, sonra da şahsımızın onurunu yükseltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama her şeyden önce iyi insan olacağız. Haksızlıklar karşısında susmayacağız. Bir ağabeyleri olarak onların spor yapmalarını da istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Gökbörü Arama Kurtarma Derneği Başkanı Osman Şahan da eşlik etti.