Vali Pehlivan: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak bizim görevimiz - Son Dakika
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Genel

Vali Pehlivan: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak bizim görevimiz

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Vali Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleşen darbe girişimini unutmayacaklarını ve bu mücadeleyi veren kahramanları da unutmayacaklarını belirtti.

15.07.2024 23:21
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Vali Pehlivan: "Şimdi bizlere düşen, şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak, o günleri unutmamak, unutturmamak"

MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şimdi bizlere düşen, şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak, o günleri unutmamak, unutturmamak" dedi.

Toroslar ilçesi Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende, İl Müftüsü Aydın Yığman şehitler için dua okudu. Kent protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Duygulu anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde kent protokolü, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Törende konuşan Vali Pehlivan, "Hani şair diyor ya, şehitler tepesi boş değil. Evet, şehitler tepesi boş değil. Bu kahramanlarımız, toprağın üstündeyken mücadele ettiler, kanlarını akıttılar, canlarını verdiler ve şimdi kabirlerinde gene, aslında bırakmış oldukları manevi hatıralarla nöbet tutuyorlar, nöbet tutturuyorlar. Kendilerinden sonra gelen nesillerde ilham kaynağı oluyorlar. O yüzden aziz şehitlerimiz, onların aileleri, devletimize, milletimize emanet, her zaman gönlümüzde, her zaman zihnimizde, başımızın tacı" dedi.

"Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" diyen Pehlivan, şöyle devam etti: "8 yıl önce, yıllar içerisinde devlet kurumlarına sızan yıkıcı, bölücü kirli planlarını sinsice hayata geçirmenin orada hazırlıklarını yapan FETÖ Terör Örgütü mensuplarının giriştiği darbe kalkışması ve bunun karşısında aziz milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla dik duruşu, bu darbecilere karşı mücadele edişi, yüreğindeki inançla, imanla, kararlılıkla, vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlılıkla, milletine duyduğu aşkla mücadele verdi. Şehitlerimizden ilham alarak, gazilerimizden ilham alarak, aziz milletimiz o zorlu gecede, o karanlık gecede, geleceğimizi karartmak isteyenlere karşı, tıpkı tarih boyunca olduğu gibi, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, o gün de hiç sağına soluna bakmadan yollara, meydanlara düştü ve yıkıcı planları olanların bu planlarını başlarına yakmayı başardık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Allah onlardan razı olsun, onlar sayesinde o gecenin sabahı aydınlık oldu. ve ülkemiz, devletiyle, milletiyle, bölünmez bütünlüğünü muhafaza etti, ediyor. Şimdi bizlere düşen, şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak, o günleri unutmamak, unutturmamak. 15 Temmuz'da bize tuzak kuran, varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kastedenleri, darbe girişiminde bulunanları unutmayacağız. Bununla birlikte, bu darbenin gerçekleşmesini önleyen kahramanlarımızı, aziz milletimizin mensuplarını, güvenlik güçlerimizi, kamu kurumlarımızda vatan sevgisiyle mücadele eden bu milletin evlatlarını, bu milletin kahraman evlatlarını, verilen mücadeleyi unutmadık, unutmayacağız.

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Demokrasi, 15 Temmuz, Mersin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali Pehlivan: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmak bizim görevimiz - Son Dakika


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