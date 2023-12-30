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Yerinde dönüşüm projesiyle inşa edilen ilk konut depremzede aileye teslime edildi - Son Dakika
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Yerinde dönüşüm projesiyle inşa edilen ilk konut depremzede aileye teslime edildi

Hatay'da depremin yaralarının sarıldığı Yayladağı ilçesinde, yerinde dönüşüm projesiyle yapılan ilk ev depremzede bir aileye teslim edildi. Ev, Hatay'daki ilk yerinde dönüşüm projesi olarak önem taşıyor. Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, evin tamamlanmasıyla birlikte aileyi ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerinde dönüşüm projesiyle inşa edilen ilk konut depremzede aileye teslime edildi
30.12.2023 - 22:14,
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Yerinde dönüşüm projesiyle inşa edilen ilk konut depremzede aileye teslime edildi

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da yerinde dönüşüm projesiyle yapılan ilk ev Yayladağı ilçesinde aileye teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde depremde evleri ağır hasar alan Kunduz ailesinin yeni yuvası yerinde dönüşüm projesiyle tamamlanarak aileye teslim edildi. Yayladağı Belediyesi bünyesinde bulunan şirket tarafından inşa edilen ev, Hatay'daki ilk yerinde dönüşüm projesi oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Yayladağı'nda yerinde dönüşüm projesiyle yuvasına kavuşan Kunduz, ailesinin evine misafir oldu. Ziyarette; Bakan Yardımcısı Gürgen'e, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti. Bakan Yardımcısı Gürgen, Ali Kunduz'a hayırlı olması temennisinde bulunarak ailenin kahvesini içti. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Gürgen'e bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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