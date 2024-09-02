Yerli Örümcek Adam Tekirdağ\'da Çocuklara Moral Veriyor

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Onu gören dönüp bir daha bakıyor: Yerli örümcek adam Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ - Yerli örümcek adam Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelerek şehri gezmeye başladı. Sokakta yerli örümcek adamı görenler ise dönüp bir daha baktı.

Yerli "Örümcek Adam" olarak bilinen Ayaz Salihkoç, Tekirdağ'a gelerek şehir turuna başladı. Kostümüyle dikkat çeken Salihkoç, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından çeşitli illerde gönüllü olarak çocuklara moral vermek için çalışmalar yaptığını belirtti. Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay gibi deprem bölgelerinde 50 gün boyunca çadır kentlerde çocuklar için programlar düzenleyip, oyunlar oynattığını söyleyen Salihkoç, depremden sonra il il gezmeye başladığını ifade etti.

Yerli örümcek adam Salihkoç açıklamasında "Oyunculuk ve mankenlik yapıyordum. 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş depremini herkes hatırlıyor. Acı kayıplarımız oldu. Deprem bölgesinde 50 gün kaldım. Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay'da çadır kentlerde çocuklara programlar hazırlayıp, oyunlar oynatarak çocuklara moral vermek istedim. Elimden geleni yaptım gönüllü olarak. Asker ve polis abilere yemek yaptım. Dedim ki Türkiye'yi kostüm ile gezsem ne olur. Başladım, şu an 38. şehir olarak Tekirdağ'a geldim. İnsanlara moral veren örümcek adam oldum. Halkın kahramanı oldum. Örümcek adam kötü adam değildir. Çocuklar, örümcek adam bir kahraman, atlama zıplama yapmaz. Tekirdağ'ı gezeceğim. Tarihi yerleri, yöresel yemekleri sizlere aktaracağım. Türkiye'yi gezmeye devam edeceğim" dedi.

Türkiye'yi karış karış gezmeye devam edeceğini belirten Salihkoç, Tekirdağ'daki programlarına yoğun ilgi gösterildiğini ve insanların moral bulduğunu ifade etti.

Salihkoç, Tekirdağ'da tarihi yerleri gezip, yöresel yemekleri tanıtmayı planladığını ve Türkiye turuna devam edeceğini ifade etti.