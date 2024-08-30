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Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

KİLİS - Sının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sabah 08.45'de Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Tüm Türkiye'de olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı Ardahan'da da coşkuyla kutlandı.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümü törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Kongre caddesinde devam eden törende Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kurum müdürleri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Tugay Komutanı Mehmet Cihanoğlu'nun alanı selamlaşmasından sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Daha sonra tören, halk oyunları gösterisi askerleri birliklerin geçidi ile sona erdi.

Komandolar ayak sesleri ve marşlarla caddeyi inletti

BOLU - Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla ve ayak sesleriyle caddeyi inletti

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Anıtpark'ta düzenlenen tören sonrası Valilik meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından jimnastik, eskrim, mehteran gösterisi yapıldı.

Komandolar caddeyi inletti

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti.

Şanlıurfa'da Zafer Bayramı coşkusu

ŞANLIURFA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle kutlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa Milletvekilleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu'da kutlandı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tebrikleri kabul etti.

Tören Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Askeri birliğin ve halkın Bayramını kutladılar. Konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Tören öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te törenler ile kutlanmaya başlandı

MUĞLA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu, Kaymakamlık binasından düzenlenen tebrigat programı ve geçit töreniyle kutlanmaya başlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıldönümü tüm ülkede olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Sabah Marmaris Atatürk Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Marmaris Kaymakamlığı, Aksaz Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Nurullah Kaya ve beraberindekiler kaymakamlık binasına geçerek tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından törenler Atatürk meydanı ve Ulusal Egemenlik caddesi üzerinde devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan araç üzerinde, geçit töreni için hazırlanan personeli, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Aksaz Deniz Üs komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından,şiirler okundu, Aksaz Askeri Bandosu konseri ile devam eden tören Jandarma, Aksaz Deniz üssü, Emniyet personeli, okullar ve spor kulüplerinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mustafa Karahasanoğlu, MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksek okulu müdürü Doçent. Dr. Zehra Türk, MSKÜ Muğla Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu müdürü Dr. Fatih Mehmet Demir, Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, ilçedeki kurum ve kuruluş Müdürleri, Gazi ve şehit yakınları, STK lar ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da katılım sağladı.

Ayrıca bugün TCG İmbat Askeri Gemisi ve TCSG 904 askeri hucüm bot serisi gemi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri dahilinde bugün saat 17.00' a kadar ziyaret edilebilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler dahilinde bu akşam saat 21.00'de Atatürk caddesi Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayı başlayıp Atatürk Meydanı'nda son bulacak. Fener alayının akabinde saat 21.30'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek halk konseriyle sona erecek.