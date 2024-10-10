Zeytin Bahçelerine Jandarma Komando Koruması

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Zeytin bahçelerine komando koruması

Zeytin bahçelerine jandarma koruması

Zeytin hırsızlıklarının önlenmesi için jandarma 7/24 sahada

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasat döneminin başlaması ile birlikte Jandarma ekipleri diğer kurumlar ile koordineli olarak zeytin hırsızlığının önlenmesi içi yoğun bir çalışma başlattı.

Meydana gelebilecek zeytin hırsızlıklarının önlenmesi, azaltılması, suçluların yakalanması amacıyla, alınması gereken emniyet tedbirleri tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, zeytin üreticileri, zeytin toplamada çalışan vatandaşlar ile birlikte koordineli olarak yürütülüyor.

Başta Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, Erdek ilçelerinde; Mart 2024 ayından itibaren, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikaları, zeytin işçilerinin tayfa başları, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personelleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte zeytin güvenliğine yönelik toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Jandarma, Polis, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Belediye Zabıta görevlileri tarafından, zeytin hasadının başlaması ile birlikte zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikaları, yol kenarında bulunan tezgahlar ile çarşı ve pazarlarda bulunan satıcılar dahil olmak üzere Ocak 2024 tarihinden itibaren düzenli olarak kontrol ve denetimler yapıldı.

Zeytin hırsızlıklarının önlenmesine yönelik Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri, Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timlerinin farkındalıkları arttırılarak gece ve gündüz devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları icra ediliyor. Komando Timleri tarafından zırhlı araçlar desteğinde zeytinlik alanlarda 24 saat nöbet tutuluyor ve yaya olarak kontroller yapılıyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler, termal kameralar, dron, cayrokopter, İHA (İnsansız Hava Aracı) gibi teknik cihazlar ile havadan ve karadan kontrol ediliyor.

Jandarma'nın zeytinlik alanlarda aldığı önlemleri değerlendiren Edremit Körfezi Zeytin Dernekleri Federasyon Başkanı ve Zeytinci Mehmet Semerci "Bugün görüyoruz ki özellikle jandarma kuvvetlerimiz zeytin hırsızlığı konusunda çok önemli tedbirler almaktadır. Burada zeytinlerimizi huzur içinde toplamak ve onu hem kendi ekonomimize, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için önemli ölçüde gayret sarf ediyoruz. Baktığımızda jandarma dronlarının havada gezdiğini görmek, zeytinlik alanlardaki asayiş uygulamalarında "dur bakalım nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun" diye sormalarını görmek biz zeytincileri çok mutlu ediyor. Dolayısıyla yapılan uygulamalardan son yıllarda özellikle çok çok memnunuz."dedi.

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi "Şimdi biz sahada 7-24 görev yapan personellerimiz var. Bunlar nöbetleşe, vardiyalı şekilde çalışıyorlar. Ama tabii saha, alan geniş olduğu için bizim çiftçi malları koruma bekçilerinin sahalarda hakimiyeti yeterli olmuyor. Bundan dolayı da sağ olsun jandarma komutanlığımız bünyesinde il jandarma komutanımız, ilçe jandarma komutanlarımız sahada, alanda bize komandolarımızla, İHA'larımızla, trafik ekiplerimizle giriş çıkış ve kontroller yapılarak destek oluyorlar. Bundan çok memnunuz. Bu çalışmaların daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz. Jandarma komutanımıza desteklendiğinden dolayı çiftçi malları koruma başkanlıkları adına teşekkür ederiz.

Zeytin çiftçisi Halil Eskizebyek "Jandarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışma yapıyor. Aynı zamanda bekçi arkadaşlarımız var, ÇMK. Onları da arıyoruz bir sıkıntı olduğu zaman. Onlar da zaten jandarmayla müdahale ettiriyorlar, çağırıyorlar. Jandarma devamlı 7-24 dolaşmakta. Şimdi yeni komandolarda geldi. Ek kuvvet olarak. Onların da desteğiyle şu anda sıkıntı yok."dedi.