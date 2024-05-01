1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya\'da Gerçekleştirildi

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Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

İsrail'in Filistin saldırılarını da protesto eden katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan İsmail Yavuz, işçi sınıfının köleye dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile soframızdaki ekmek dilim dilim küçülüyor. Çalışma yaşamı, çalışma çeşitleri ile parça parça ediliyor. Her krizin ve felaketin faturası yoksul emekçilere çıkartılıyor." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs'ın sömüren ve sömürülen iki sınıfın karşı karşıya geldiği, hem tarihsel hem de güncel açıdan sınıf mücadelesinin somutlandığı gün olduğunu belirten Topçu, "İşçi sınıfının 8 saatlik iş günü ve daha iyi çalışma koşulları için verdiği mücadelenin mirasıdır. Petrol-İş Sendikası tarihi boyunca bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmiş, sayısız eylem, grev ve direnişle önemli bir mücadele geleneği oluşturmuştur. Bugün bu gelenek, 17 şubemizle ülkemizin dört bir yanındaki örgütlenme mücadelemizle Petrol-İş üyesi işçilerinin direnişiyle devam ediyor." diye konuştu.

Programa, sivil toplumu kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Çorum

Çorum'da, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Etkinlikte çeşitli sendikaların temsilcileri, işçilerin taleplerini içeren konuşmalar yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana gelerek, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Etkinlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, kutlamaya katılanlarla halay çekti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar da Akşemseddin Camisi önünde taleplerini içeren basın açıklaması yaptı.

Tokat

Tokat'ta KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemi aldı.

Etkinlikte çeşitli sendikaların temsilcileri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, işçilerin taleplerini içeren konuşmalar yaptı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar da Yeraltı Çarşısı üzerinde basın açıklaması yaptı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen işçi sendikaları, kutlama yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının aynı zamanda emeğin ve alın terinin yüzyılı olacağını belirterek, "Sendikalaşma ve çalışma hayatı konusunda sizlerle dayanışma içerisinde olacağız ve emeğin değerini hep birlikte yükselteceğiz." dedi.

Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çelik ise şunları kaydetti:

"Gece gündüz, kış yaz, soğuk sıcak, yağmur kar demeden çalışarak üreten biz işçiler, emeğimizin karşılığı olan, geçim sıkıntısı çekmeden, aile bireylerimizle çağdaş düzeyde yaşayacak ücret istiyoruz. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz. Gelir vergisinde adaletin sağlanmasını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz."

Konuşmaların ardından halay çekip slogan atan işçiler, alandan ayrıldı.

Sinop

Sinop'ta Emek, Barış ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen kutlama programı kapsamında sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katımıyla yürüyüş düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde bir araya gelen grup, Tuzcular Caddesi üzerinden taşıdıkları Türk bayrakları, döviz ve pankartla Uğur Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Emek, Barış ve Demokrasi Platformu sözcülerince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konuşmalar yapıldı.

Kutlamalar, katılımcıların müzik eşliğinde hayal çekmesiyle son buldu.

Amasya

???????Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün de burada konuşma yaptı.