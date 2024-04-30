1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Taksim Meydanı'nda Engellendi - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Taksim Meydanı'nda Engellendi

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DİSK, CHP, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak istediği Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi, iktidarın izin vermemesi üzerine güvenlik kuvvetleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılması için polis bariyerleri getirildi ve güvenlik tedbirleri alındı. DİSK, geçmişteki 1 Mayıs kutlamalarını anmak için farklı bölgelerde etkinlikler düzenlemişti.

30.04.2024 14:17
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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: HAKAN KAYA

(İSTANBUL)- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararını gerekçe göstererek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak istediği Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi, iktidarın meydanda kutlamaya izin verilmeyeceği açıklamasının ardından güvenlik kuvvetleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis bariyerleri Taksim'e getirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler konuldu. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına da polis bariyerleri yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yayaların, meydandan İstiklal Caddesi'ne geçişi için sadece bir kaç nokta açık bırakıldı.

DİSK PAZAR GÜNÜ KAZANCI YOKUŞU, ŞİŞHANE VE KADIKÖY'DE ANMA DÜZENLEMİŞTİ

DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalar pazar günü sırasıyla 1 Mayıs 1977'de katledilen 41 kişiyi Taksim Kazancı Yokuşu'nda, 1989 1 Mayıs'ında Şişhane'de vurulan bir genci ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de vurulan 3 emekçiyi anmıştı. DİSK'in sosyal medya hesabından da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararından bir bölüm paylaşılmış, "Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile #1MayıstaTaksime" çağrısı yapılmıştı. Paylaşımda AYM kararının şu bölümüne yer verilmişti:

"TAKSİM MEYDANI EMEKÇİLERİN ORTAK HAFIZASININ VARLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Taksim Meydanı\'nda Engellendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Taksim Meydanı'nda Engellendi - Son Dakika

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