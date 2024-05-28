1 Mayıs eyleminde tutuklananların aileleri açıklama yaptı - Son Dakika
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1 Mayıs eyleminde tutuklananların aileleri açıklama yaptı

1 Mayıs eyleminde tutuklananların aileleri açıklama yaptı

TBMM Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı eyleminde tutuklananların aileleri, 'Hepsini Alacağız Kampanya Grubu' adı altında basın açıklaması yaptı. Tutuklananların aileleri, tutuklamaların haksız ve kanunsuz olduğunu belirterek adalet talep etti. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklananları hedef gösterdiği iddiasında bulundular.

28.05.2024 16:45
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(ANKARA) - "Hepsini Alacağız Kampanya Grubu", TBMM Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı eyleminde tutuklananların aileleriyle birlikte açıklama yaptı. 1 Mayıs'ta oğlu tutuklanan Osman Çavik, "1 Mayıs olayları nedeniyle oğlum ve 73 kişi, haksız ve kanunsuz bir şekilde tutuklandılar. Biz 2010 yılında Taksim Meydanı'na girdik, hiçbir kavga çıkmadı. Şimdi soruyorum, niye korkuyorlar? İşçi toplumundan neden korkuyorlar? İşçiler bu ülkenin bel kemiğidir. Bu durumun olmaması lazım. Oğlum ve arkadaşlarının içeride kaldığı süre uzun sürdü. Artık buna son verilmesi gerekiyor"  dedi.

"Hepsini Alacağız Kampanya Grubu", TBMM Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı eyleminde tutuklananların aileleriyle birlikte yoğun yağmur altında basın açıklaması yaptı. Eyleme, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttük ve 1 Mayıs'ta tutuklananların aileleri katıldı.

"25 gündür bu hukuksuzluk devam etmektedir"

"Hepsini Alacağız Kampanya Grubu" adına açıklama yapan Caner Yıldırım, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 74 kişinin tutuklandığını hatırlattı.

Yıldırım, "İşçiler, öğrenciler, öğretmenler sadece 1 Mayıs'ta seslerini Taksim'de yükseltmek istedikleri için tutuklandılar. Sabah operasyonlarıyla adreslerinden alınan arkadaşlarımız için 'kaçarken yakalandılar' denilerek gayri meşru bir izlenim yaratılmak istenmiş, ardından arkadaşlarımız çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklama gerektirecek hiçbir neden yokken tutuklanmış, hala iddianame hazırlanmamış, mahkeme günü verilmemiştir. 25 gündür bu hukuksuzluk devam etmektedir" dedi.

"Yerlikaya ve Erdoğan" hedef gösterdi iddiası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta tutuklananları hedef gösterdiğini öne süren Yıldırım, "Tam 25 gündür, doğrudan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eliyle sürdürülen baskı, şiddet ve  karalamalar; Tayyip Erdoğan'ın doğrudan hedef göstermeleri, yandaş medya eliyle yaratılmak istenen algıya rağmen ne 'meydanlar halka kapatılamaz' diyen 74 arkadaşımız ne de gözdağı vermek istediğiniz işçiler, emekçiler yani hayatı yeniden ve yeniden üretenlerin iradesini kırabildiniz" diye konuştu.

Yıldırım, Anayasa'nın 34'ncü maddesini ve Anayasa Mahkemesi'nin 2023 yılında 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğu kararını hatırlatarak, "Kısacası o gün orada olmaması gereken ve hukuksuz olan şey arkadaşlarımızın eylemi değil, polis barikatıdır. 1 Mayıs'ı, Taksim'i, arkadaşlarımızı; hepsini alacağız" dedi.

"Neden korkuyorlar?"

1 Mayıs'ta oğlu tutuklanan Osman Çavik ise şöyle konuştu:

"1 Mayıs olayları nedeniyle oğlum ve 73 kişi haksız ve kanunsuz bir şekilde tutuklandılar. Biz 2010 yılında Taksim Meydanı'na girdik, hiçbir kavga çıkmadı. Şimdi soruyorum, niye korkuyorlar?, neden korkuyorlar? İşçi toplumundan neden korkuyorlar? İşçiler bu ülkenin bel kemiğidir. Bu durumun olmaması lazım. Oğlum ve arkadaşlarının içeride kaldığı süre uzun sürdü. Artık buna son verilmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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