1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanların bir kısmı serbest bırakıldı

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HABER: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanması üzerine Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınanlardan 175'i serbest bırakıldı. Gözaltındaki 35 kişiyle ilgili işlemler ise devam ediyor.

İstanbul'da dün başta Taksim ve çevresi, Şaraçhane, Beşiktaş olmak üzere birçok semtte 42 bini aşkın polisle olağanüstü önlemler alınmış, polis ablukası uygulanmıştı. Şişhane, Aksaray, Beşiktaş, Okmeydanı başta olmak üzere kent genelinde 210 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

ANKA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, gözaltındakilerden 175'i serbest bırakıldı. Kalan 35 kişiyle ilgili işlemler devam ediyor.